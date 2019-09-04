Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T11:44Z
https://ria.ru/20190904/1558270462.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155821/87/1558218707_0:0:3090:1739_1036x0_80_0_0_b0df83cf3949a607815b24ae0c51e01d.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия и Китай хотят подписать договор о сервисцентре по ремонту вертолетов

07:56 04.09.2019 (обновлено: 11:44 04.09.2019)
273
© РИА Новости / Александр КряжевУчастники бизнес-диалога “Россия - Китай” в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. 7 сентября 2017
Участники бизнес-диалога “Россия - Китай” в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Соглашение о создании в Китае сервисного центра по ремонту российских вертолетов марки "Ми" может быть подписано до конца года, рассказал журналистам на ВЭФ-2019 генеральный директор компании "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.
"По вертолетам марки "Ми" рассчитываем, что до конца года можем выйти на подписание соглашения. По марке "Ка" с отставанием идём, наверное, это перспектива первого полугодия следующего года", - сказал он.
Корабль Союз МС-09
Вчера, 19:03Россия-Китай: Главное
Китай и Россия начинают сотрудничество в области спутниковой навигации
Ранее заместитель гендиректора холдинга Игорь Чечиков рассказал, что "Вертолеты России" намерены до 2021 года создать в Китае четыре сервисных центра по ремонту вертолетов российского производства.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Участники V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке
00:00Восточный экономический форум
Азия на острове Русском. Какие сюрпризы готовит ВЭФ
400000
Обсудить 0
Восточный экономический форумИгорь ЧечиковАндрей БогинскийВертолеты РоссииКитайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Внутри главного корпуса кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
"Вертолеты России" ждут решения Китая о создании нового тяжелого вертолета
РИА
Новости
Торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин
России надо расширить географию и объемы поставок в Китай, считает торгпред
Вертолет МИ-38-2
Срок эксплуатации вертолетов в России не будут ограничивать 25 годами
Вертолет Ка-226Т на Восточном экономическом форуме
РФ и Индия пока не согласовали контракт на поставку 200 вертолетов Ка-226Т
Лента
новостей
Вертолет Ка-52 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
"Вертолеты России" рассчитывают на интерес Турции к покупке вертолетов
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь "Звезда"
Шахта имени академика А. А. Скочинского в Донецке
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Российский многоцелевой вертолёт Ка-62
Сертификацию вертолета Ка-62 планируют завершить к 2021 году
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осматривают вертолет Ка-226Т
Путин рассказал Моди о преимуществах вертолетов Ка-226Т
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Иван Ярыгин на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Мантуров: Россия не будет делать сверхзвуковой бизнес-джет на базе Ту-160
Наклейка с надписью Make in India на вертолете Ка-226Т, представленном компанией Вертолеты России на V Восточном экономическом форуме
"Вертолеты России": встреча Путина и Моди может помочь поставкам Ка-226Т
Участники V Восточного экономического форума в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке
Забайкалье представит на ВЭФ проекты в сфере добычи ресурсов и АПК
Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер в ледовом бассейне Крыловского научного центра
Росатом хочет подписать контракт о строительстве атомного ледокола "Лидер"
Вид Земли с МКС
Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
Министр энергетики РФ Александр Новак
Россия вскоре обсудит с партнерами дату переговоров по газу с Украиной и ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:47Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
Лента новостейМолния