Россия и Китай хотят подписать договор о сервисцентре по ремонту вертолетов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Соглашение о создании в Китае сервисного центра по ремонту российских вертолетов марки "Ми" может быть подписано до конца года, рассказал журналистам на ВЭФ-2019 генеральный директор компании "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.

"По вертолетам марки "Ми" рассчитываем, что до конца года можем выйти на подписание соглашения. По марке "Ка" с отставанием идём, наверное, это перспектива первого полугодия следующего года", - сказал он.

Ранее заместитель гендиректора холдинга Игорь Чечиков рассказал, что "Вертолеты России" намерены до 2021 года создать в Китае четыре сервисных центра по ремонту вертолетов российского производства.