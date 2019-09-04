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РИА Новости

DW отказалась от участия в заседании комиссии ГД по вмешательству в дела РФ

07:43 04.09.2019 (обновлено: 11:39 04.09.2019)
10390
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Руководство немецкой радиостанции Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России, следует из ответа представителя Deutsche Welle Йоханнеса Хоффмана на запрос Госдумы.

"Учитывая, что наша телерадиокомпания является субъектом публичного права Федеративной республики Германия и в связи с этим подотчетна немецким надзорным органам, я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю Deutsche Welle", — говорится в ответе на имя главы думской комиссии Василия Пискарева.

Хоффман также пригласил Пискарева приехать в Бонн или Берлин на встречу с генеральным директором Deutsche Welle "для более детального обсуждения вопроса".
Ранее в МИД обсудили призывы Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. В ведомстве заявляли, что такие призывы представляют попытку вмешательства медиакорпорации во внутренние дела России.
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Популярные комментарии
Если DW не соблюдают законы РФ.следует подумать об аккредитации DW в России.
4 сентября, 09:28
Алексей Устинов
4100005
Хоффман также пригласил Пискарева приехать в Бонн или Берлин на встречу с генеральным директором Deutsche Welle "для более детального обсуждения вопроса".😄😱😁другим языком говоря,это значит. Это не мы к вам,вот и идите к нам если хотите что то сказать. Вы им претензии а они плевали на претензии,а делают это прилюдно. ГД просто прилюдно плюнули. Очень интересно,что будет дальше интересно посмотреть. Если они не явится то другие будут делать так же,а потом так будут делать другие.
4 сентября, 08:02
Andrej Kozakov
2311016
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