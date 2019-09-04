DW отказалась от участия в заседании комиссии ГД по вмешательству в дела РФ

"Учитывая, что наша телерадиокомпания является субъектом публичного права Федеративной республики Германия и в связи с этим подотчетна немецким надзорным органам, я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю Deutsche Welle", — говорится в ответе на имя главы думской комиссии Василия Пискарева.