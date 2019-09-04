DW отказалась от участия в заседании комиссии ГД по вмешательству в дела РФ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Руководство немецкой радиостанции Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России, следует из ответа представителя Deutsche Welle Йоханнеса Хоффмана на запрос Госдумы.
"Учитывая, что наша телерадиокомпания является субъектом публичного права Федеративной республики Германия и в связи с этим подотчетна немецким надзорным органам, я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю Deutsche Welle", — говорится в ответе на имя главы думской комиссии Василия Пискарева.
Хоффман также пригласил Пискарева приехать в Бонн или Берлин на встречу с генеральным директором Deutsche Welle "для более детального обсуждения вопроса".
Ранее в МИД обсудили призывы Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. В ведомстве заявляли, что такие призывы представляют попытку вмешательства медиакорпорации во внутренние дела России.