В Китае произошла сильная давка во время промоакции в ТЦ

ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Сильная давка произошла во время запуска промоакции в одном из торговых центров китайской юго-западной провинции Сычуань, в результате 16 человек пострадали и были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, следует из заявления управления общественной безопасности городского округа Бачжун.

Инцидент произошел утром в среду. Около 7.00 (2.00 мск) возле торгового центра собралась большая очередь из местных жителей, которые с нетерпением ожидали открытия торгового центра в надежде принять участие в рекламной акции. Когда в 8.00 сотрудники ТЦ открыли двери, толпа резко хлынула в здание, на входе произошла сильная давка.