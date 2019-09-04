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РИА Новости

В Китае произошла сильная давка во время промоакции в ТЦ

07:41 04.09.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Китае
Скорая помощь в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Сильная давка произошла во время запуска промоакции в одном из торговых центров китайской юго-западной провинции Сычуань, в результате 16 человек пострадали и были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, следует из заявления управления общественной безопасности городского округа Бачжун.
Инцидент произошел утром в среду. Около 7.00 (2.00 мск) возле торгового центра собралась большая очередь из местных жителей, которые с нетерпением ожидали открытия торгового центра в надежде принять участие в рекламной акции. Когда в 8.00 сотрудники ТЦ открыли двери, толпа резко хлынула в здание, на входе произошла сильная давка.
Все пострадавшие были доставлены в местные больницы, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Полиция распорядилась закрыть торговый центр для проведения расследования. Несколько человек задержаны.
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