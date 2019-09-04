Иран потребовал кредит в 15 миллиардов долларов за возврат к ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 4 сен — РИА Новости. Для возвращения к ядерной сделке Европа должна либо покупать у Тегерана нефть, либо предоставить кредит на 15 миллиардов долларов до конца года, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом сообщает агентство Для возвращения к ядерной сделке Европа должна либо покупать у Тегерана нефть, либо предоставить кредит на 15 миллиардов долларов до конца года, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом сообщает агентство Fars

"С нашей точки зрения, возврат к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) зависит от получения 15 миллиардов долларов за четыре месяца. В противном случае процесс сокращения обязательств будет продолжен", — сказал он.

По словам Аракчи, такой кредит будет "предоплатой за нефть".

В понедельник министр иностранных дел Ирана заявил, что третий ответный шаг Тегерана по сокращению обязательств по СВПД готов, президент Хасан Роухани объявит о нем 4 сентября.

В июле 2015 года Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики, в том числе вторичных (против других стран, ведущих бизнес с Тегераном).

Спустя ровно год Иран сообщил, что прекращает выполнять ряд пунктов СВПД, касающихся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Впоследствии Тегеран заявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны — члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить его требования: обеспечить экономические интересы, предусмотренные соглашением, в частности, в банковской и нефтяной сферах.

В конце августа газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на официальных лиц, что европейские дипломаты поддержали инициативу Франции по смягчению американских санкций.

План, направленный на снижение напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, изложил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Дональдом Трампом на саммите "Большой семерки".