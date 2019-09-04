Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T11:09Z
https://ria.ru/20190904/1558270055.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_fea50c4f8fde201afa20d12abff35991.jpg
РИА Новости

Иран потребовал кредит в 15 миллиардов долларов за возврат к ядерной сделке

07:38 04.09.2019 (обновлено: 11:09 04.09.2019)
6163
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИран
Иран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 сен — РИА Новости. Для возвращения к ядерной сделке Европа должна либо покупать у Тегерана нефть, либо предоставить кредит на 15 миллиардов долларов до конца года, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом сообщает агентство Fars.

"С нашей точки зрения, возврат к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) зависит от получения 15 миллиардов долларов за четыре месяца. В противном случае процесс сокращения обязательств будет продолжен", — сказал он.

По словам Аракчи, такой кредит будет "предоплатой за нефть".
В понедельник министр иностранных дел Ирана заявил, что третий ответный шаг Тегерана по сокращению обязательств по СВПД готов, президент Хасан Роухани объявит о нем 4 сентября.
Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа
Вчера, 12:39РИА Новости
Иран оценил вероятность отмены решения по сокращению обязательств по СВПД
В июле 2015 года Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики, в том числе вторичных (против других стран, ведущих бизнес с Тегераном).
Спустя ровно год Иран сообщил, что прекращает выполнять ряд пунктов СВПД, касающихся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вчера, 21:15РИА Новости
США ввели санкции против космических ведомств Ирана
Впоследствии Тегеран заявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны — члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить его требования: обеспечить экономические интересы, предусмотренные соглашением, в частности, в банковской и нефтяной сферах.
В конце августа газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на официальных лиц, что европейские дипломаты поддержали инициативу Франции по смягчению американских санкций.
План, направленный на снижение напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, изложил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Дональдом Трампом на саммите "Большой семерки".
В нем два основных пункта: увеличить продажи иранской нефти и предоставить кредит Исламской Республике Иран в обмен на полное соблюдение ядерного соглашения.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
31 августа, 12:38РИА Новости
Тегеран отметил гибкость США в вопросе продажи иранской нефти
95154146
Обсудить 5
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранЭкономика
Рекомендуем
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
РИА
Новости
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945)
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Лента
новостей
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Александр Сатлаев
"Разыскивал сам себя": как улыбчивый следователь с Алтая стал маньяком
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Бронеавтомобиль 4386 Тайфун
В России создали бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием
Видео кражи садовой тачки подростками в Белореченске
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Репортаж из района ракетного удара в Черном море
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Президент Украины Владимир Зеленский
Трамп может наказать Зеленского, забрав у него деньги МВФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:47Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
Лента новостейМолния