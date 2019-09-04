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РИА Новости

В Новой Зеландии перевернулся автобус с 23 китайскими туристами

07:34 04.09.2019
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© AP Photo / Mark BakerСкорая помощь в Новой Зеландии
Скорая помощь в Новой Зеландии
© AP Photo / Mark Baker
Скорая помощь в Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Автобус с 23 китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии, шесть человек погибли и многие получили ранения, сообщило посольство КНР в Новой Зеландии.
"Четвертого сентября в 11.19 по местному времени (02.19 мск) в новозеландском городе Роторуа произошло крупное ДТП с китайскими гражданами. Автобус с 23 китайскими туристами на борту перевернулся, в результате погибли шесть человек, многие получили ранения", - говорится в сообщении посольства.
Центр консульской защиты при МИД КНР сообщил, что сейчас причина происшествия расследуется, пострадавших госпитализировали.
В Центре уточнили, что всего в близлежащую больницу направили 17 человек.
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