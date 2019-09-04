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РИА Новости
Восточный экономический форум

Семь бизнесменов из России исключили из международного розыска с 2018 года

07:24 04.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен РИА Новости. Семь российских предпринимателей исключены из международного розыска с тех пор, как генпрокурор РФ Юрий Чайка гарантировал обеспечить объективность следствия по делам бизнесменов, которые уехали из РФ.
Из 50 предпринимателей, объявленных в международный розыск, обоснованно заключены под стражу 23 человека, и оснований для изменения меры пресечения нет, сообщил начальник главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генпрокуратуры России Юрий Карапетян в среду на Восточном экономическом форуме.
"Еще в отношении 10 предпринимателей указанная мера пресечения при производстве по уголовным делам вовсе не избиралась и международный розыск не объявлялся. Им разъяснена возможность беспрепятственной явки к следствию", - сказал Карапетян на интерактивной площадке Генпрокуратуры РФ, которая впервые организована в рамках ВЭФ.
"Проведенными проверками и принятыми нами мерами указанная мера пресечения отменена в отношении семи лиц, международный розыск их прекращен, граждане уведомлены о возможности явки в правоохранительные органы с гарантией неприменения к ним ареста. Надо сказать, что семь человек уже явились в органы следствия, уголовные дела в отношении четырех человек направлены в суд", - сказал Карапетян в ответ на вопрос, как проходит работа с прошлой весны, когда генпрокурор РФ Юрий Чайка дал гарантии, что Генпрокуратура обеспечит объективность следствия по делам предпринимателей, которые покинули Россию.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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