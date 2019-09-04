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РИА Новости

В Сети появилось фото, предположительно, снятое на месте падения Су-25

07:23 04.09.2019 (обновлено: 10:10 04.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25УБ
Штурмовик Су-25УБ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Штурмовик Су-25УБ. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Сети опубликован снимок, который, как утверждают его авторы, сделан на месте падения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
Фото появилось в сообществе "Нетипичный Ставрополь" во "ВКонтакте".
Так, на изображении видны глубокая воронка, обломки летательного аппарата, разбросанные вокруг, и, вероятно, двигатель упавшего штурмовика.
Су-25УБ потерпел крушение во вторник, примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска.
Воздушное судно в момент удара об землю взорвалось и полностью разрушилось.
Тела пилотов пока не найдены. По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, скорее всего, они находятся в кабине воздушного судна.
Су-25
Вчера, 22:22РИА Новости
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Су-25Ставропольский крайПроисшествия
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