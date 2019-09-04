В Сети появилось фото, предположительно, снятое на месте падения Су-25

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Сети опубликован снимок, который, как утверждают его авторы, сделан на месте падения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.

Фото появилось в сообществе "Нетипичный Ставрополь" во "ВКонтакте".

Так, на изображении видны глубокая воронка, обломки летательного аппарата, разбросанные вокруг, и, вероятно, двигатель упавшего штурмовика.

Су-25УБ потерпел крушение во вторник, примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска.

Воздушное судно в момент удара об землю взорвалось и полностью разрушилось.