Россия ратифицирует Парижское соглашение до конца 2019 года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия планирует до конца 2019 года ратифицировать Парижское соглашение, сообщил РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"В ближайшее время, в этом году мы планируем сделать", - сказал он на Восточном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что аппарат Госдумы РФ планирует оценить социально-экономические и иные последствия ратификации Россией Парижского соглашения ООН по климату.

До этого стало известно, что Минприроды должно внести в правительство проект закона о ратификации Парижского соглашения до 1 сентября, а ратификация соглашения должна пройти до начала Всемирного климатического саммита, который состоится в Нью-Йорке 23 сентября. Между тем, представители Торгово-промышленной палаты РФ на обсуждении позиции о ратификации Парижского соглашения высказали опасения, что это повлечет за собой дополнительные платежи и обязательства России и предложили отложить ратификацию.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.