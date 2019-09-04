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РИА Новости

Россия ратифицирует Парижское соглашение до конца 2019 года

07:02 04.09.2019
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© AFP 2019 / Paul J. RichardsУчастники протеста в поддержку Парижского соглашения
Участники протеста в поддержку Парижского соглашения
© AFP 2019 / Paul J. Richards
Участники протеста в поддержку Парижского соглашения. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия планирует до конца 2019 года ратифицировать Парижское соглашение, сообщил РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
"В ближайшее время, в этом году мы планируем сделать", - сказал он на Восточном экономическом форуме.
Ранее сообщалось, что аппарат Госдумы РФ планирует оценить социально-экономические и иные последствия ратификации Россией Парижского соглашения ООН по климату.
До этого стало известно, что Минприроды должно внести в правительство проект закона о ратификации Парижского соглашения до 1 сентября, а ратификация соглашения должна пройти до начала Всемирного климатического саммита, который состоится в Нью-Йорке 23 сентября. Между тем, представители Торгово-промышленной палаты РФ на обсуждении позиции о ратификации Парижского соглашения высказали опасения, что это повлечет за собой дополнительные платежи и обязательства России и предложили отложить ратификацию.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
Алексей Кокорин
5 июля, 15:31РИА Новости
Эксперт пояснил, зачем России ратификация Парижского соглашения по климату
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