Минприроды: лесные пожары в 2020 году будут прогнозировать точнее

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минприроды постарается более точно предсказывать лесные пожары в 2020 году и размещать авиатехнику так, чтобы тушить можно было более эффективно, чем в 2019 году, заявил РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Вопрос сегодня стоит в том, что мы должны размещать силы и средства с очень детальным прогнозом той или иной пожароопасной ситуации... Здесь мы еще можем более детально поработать", - сказал он на Восточном экономическом форуме.

Летом 2019 года внимание общественности было привлечено к лесным пожарам в Сибири. В четырех регионах - Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - был объявлен режим ЧС из-за пожаров. Позднее режим был снят в Бурятии, Якутии и Приангарье. Кобылкин ранее заявлял, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием.