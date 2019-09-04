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РИА Новости
Восточный экономический форум

Минприроды: лесные пожары в 2020 году будут прогнозировать точнее

06:59 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минприроды постарается более точно предсказывать лесные пожары в 2020 году и размещать авиатехнику так, чтобы тушить можно было более эффективно, чем в 2019 году, заявил РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
"Вопрос сегодня стоит в том, что мы должны размещать силы и средства с очень детальным прогнозом той или иной пожароопасной ситуации... Здесь мы еще можем более детально поработать", - сказал он на Восточном экономическом форуме.
Летом 2019 года внимание общественности было привлечено к лесным пожарам в Сибири. В четырех регионах - Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - был объявлен режим ЧС из-за пожаров. Позднее режим был снят в Бурятии, Якутии и Приангарье. Кобылкин ранее заявлял, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
01:21РИА Новости
Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения почти не меняется
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Восточный экономический форумДмитрий КобылкинРоссияПроисшествия
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