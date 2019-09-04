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РИА Новости
Восточный экономический форум

Лидеры России и Индии встретились во Владивостоке

06:58 04.09.2019 (обновлено: 12:00 04.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ОСТРОВ РУССКИЙ (Владивосток), 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум.
Моди прибыл во Владивосток этой ночью, он находится в России с официальным визитом по приглашению Путина.
Лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и немного пообщались на причале, направляясь к катеру.
Затем они поднялись на катер "Ураган", на котором вместе от бухты Аякс отправились на судостроительную верфь "Звезда".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Вчера, 11:30РИА Новости
Путин и Моди проведут встречи в формате тет-а-тет, заявил посол Индии
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Восточный экономический форумНарендра МодиВладимир ПутинВладивостокРоссияИндияВ мире
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