Лидеры России и Индии встретились во Владивостоке

ОСТРОВ РУССКИЙ (Владивосток), 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум.
Моди прибыл во Владивосток этой ночью, он находится в России с официальным визитом по приглашению Путина.
Лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и немного пообщались на причале, направляясь к катеру.
Затем они поднялись на катер "Ураган", на котором вместе от бухты Аякс отправились на судостроительную верфь "Звезда".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.