Лидеры России и Индии встретились во Владивостоке

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень

ОСТРОВ РУССКИЙ (Владивосток), 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум.

Моди прибыл во Владивосток этой ночью, он находится в России с официальным визитом по приглашению Путина.

Лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и немного пообщались на причале, направляясь к катеру.

Затем они поднялись на катер "Ураган", на котором вместе от бухты Аякс отправились на судостроительную верфь "Звезда".