Стратегию адаптации России к глобальному потеплению согласуют до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Российские ведомства планируют согласовать стратегию адаптации к изменениям климата до конца 2019 года, сообщил РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Эта стратегия разрабатывается. До конца года все должно быть согласовано", - сказал он на Восточном экономическом форуме отметив, что возможно, стратегия будет согласована и раньше.