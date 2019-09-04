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РИА Новости

Стратегию адаптации России к глобальному потеплению согласуют до конца года

06:47 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Минприроды Дмитрий Кобылкин
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Российские ведомства планируют согласовать стратегию адаптации к изменениям климата до конца 2019 года, сообщил РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
"Эта стратегия разрабатывается. До конца года все должно быть согласовано", - сказал он на Восточном экономическом форуме отметив, что возможно, стратегия будет согласована и раньше.
Кобылкин уточнил, что в основном речь в стратегии будет идти о прогнозировании неблагоприятных явлений и их предотвращении. В том числе, для этого планируется модернизировать и увеличить сеть стационарных наблюдательных постов Росгидромета.
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