РФ и Индия пока не согласовали контракт на поставку 200 вертолетов Ка-226Т

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Цена контракта на поставку в Индию 200 российских вертолетов Ка-226Т пока не определена, рассказал журналистам генеральный директор компании "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Технические переговоры завершены, необходимо завершить коммерческо-ценовые", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

При этом он уточнил, что после подписания контракта стоимость не будет озвучена.

Ранее сообщалось о планируемом к подписанию контракте на покупку Индией у России 200 вертолетов Ка-226Т. Первые 60 вертолетов будут производиться в России, остальные 140 - в Индии.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до одной тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.