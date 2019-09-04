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РИА Новости
Восточный экономический форум

РФ и Индия пока не согласовали контракт на поставку 200 вертолетов Ка-226Т

06:45 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Ка-226Т на Восточном экономическом форуме
Вертолет Ка-226Т на Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Цена контракта на поставку в Индию 200 российских вертолетов Ка-226Т пока не определена, рассказал журналистам генеральный директор компании "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Технические переговоры завершены, необходимо завершить коммерческо-ценовые", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.
При этом он уточнил, что после подписания контракта стоимость не будет озвучена.
Ранее сообщалось о планируемом к подписанию контракте на покупку Индией у России 200 вертолетов Ка-226Т. Первые 60 вертолетов будут производиться в России, остальные 140 - в Индии.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до одной тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
Наклейка с надписью Make in India на вертолете Ка-226Т, представленном компанией Вертолеты России на V Восточном экономическом форуме
06:43РИА Новости
"Вертолеты России": встреча Путина и Моди может помочь поставкам Ка-226Т
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Восточный экономический форумКа-226ТВертолеты РоссииРоссияИндияБезопасностьЭкономика
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