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РИА Новости
Восточный экономический форум

"Вертолеты России": встреча Путина и Моди может помочь поставкам Ка-226Т

06:43 04.09.2019 (обновлено: 06:45 04.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНаклейка с надписью "Make in India" на вертолете Ка-226Т, представленном компанией "Вертолеты России" на V Восточном экономическом форуме
Наклейка с надписью Make in India на вертолете Ка-226Т, представленном компанией Вертолеты России на V Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Компания "Вертолеты России" рассчитывает, что встреча глав России и Индии на полях Восточного экономического форума будет способствовать подписанию контракта на поставку в Индию 200 вертолетов Ка-226Т.
Как сообщалось, российско-индийские переговоры на высшем уровне с участием Путина и премьер-министра Нарендры Моди состоятся 4 сентября.
"Я надеюсь. Мы повестку встречи не знаем, но предполагаем, что процесс посещения стенда, возможно, станет прилюдией к разговору. Наша задача продемонстрировать серьезность намерений и высокую степень готовности к реализации проекта", - сказал журналистам генеральный директор компании "Вертолеты России" Андрей Богинский, отвечая на вопрос о том, будет ли способствовать предстоящая встреча глав государств подписанию контракта.
Однако подписывать контракт на 200 вертолетов, из которых 60 будут собраны в России, а 140 в разной степени локализации - в Индии, в ходе ВЭФ не планируется. "Форум не та площадка. Это продукция военная, для министерства обороны Индии", - сказал он.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до одной тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумКа-226ТНарендра МодиВертолеты РоссииВладимир ПутинРоссияИндияБезопасностьЭкономика
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