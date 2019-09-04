"Вертолеты России": встреча Путина и Моди может помочь поставкам Ка-226Т

Наклейка с надписью "Make in India" на вертолете Ка-226Т, представленном компанией "Вертолеты России" на V Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Компания "Вертолеты России" рассчитывает, что встреча глав России и Индии на полях Восточного экономического форума будет способствовать подписанию контракта на поставку в Индию 200 вертолетов Ка-226Т.

Как сообщалось, российско-индийские переговоры на высшем уровне с участием Путина и премьер-министра Нарендры Моди состоятся 4 сентября.

"Я надеюсь. Мы повестку встречи не знаем, но предполагаем, что процесс посещения стенда, возможно, станет прилюдией к разговору. Наша задача продемонстрировать серьезность намерений и высокую степень готовности к реализации проекта", - сказал журналистам генеральный директор компании "Вертолеты России" Андрей Богинский, отвечая на вопрос о том, будет ли способствовать предстоящая встреча глав государств подписанию контракта.

Однако подписывать контракт на 200 вертолетов, из которых 60 будут собраны в России, а 140 в разной степени локализации - в Индии, в ходе ВЭФ не планируется. "Форум не та площадка. Это продукция военная, для министерства обороны Индии", - сказал он.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до одной тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.