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РИА Новости

Иранский министр призвал Трампа перестать изображать Таноса

06:40 04.09.2019 (обновлено: 11:36 04.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми в ответ на новые санкции США против иранских космических ведомств призвал президента США Дональда Трампа перестать изображать Таноса, суперзлодея из вселенной комиксов Marvel.
США во вторник ввели санкции против иранских исследовательского института астронавтики, космического агентства и центра исследования космоса. Как поясняется в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, "введение санкций против иранского гражданского космического агентства обусловлено его активностью в части поддержки и развития баллистической ракетной программы".
"Я даже не могу найти США на этой картинке, что уж говорить о санкциях в космосе", — написал Джахроми в твиттере и приложил снимок космической туманности.
"Вселенная и светлое будущее принадлежат всем, а не некоторым. Перестань изображать Таноса, Дональд Трамп", — добавил он.
Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном по его ядерной программе. В ответ на это Иран также приостановил выполнение ряда положений договора. Кроме того, США вновь ввели санкции в отношении властей и компаний Ирана. Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.
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