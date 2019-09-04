Иранский министр призвал Трампа перестать изображать Таноса

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми в ответ на новые санкции США против иранских космических ведомств призвал президента США Дональда Трампа перестать изображать Таноса, суперзлодея из вселенной комиксов Marvel.

США во вторник ввели санкции против иранских исследовательского института астронавтики, космического агентства и центра исследования космоса. Как поясняется в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, "введение санкций против иранского гражданского космического агентства обусловлено его активностью в части поддержки и развития баллистической ракетной программы".

"Я даже не могу найти США на этой картинке, что уж говорить о санкциях в космосе", — написал Джахроми в твиттере и приложил снимок космической туманности.

"Вселенная и светлое будущее принадлежат всем, а не некоторым. Перестань изображать Таноса, Дональд Трамп", — добавил он.