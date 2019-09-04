Всех оставшихся в "китовой тюрьме" белух выпустят до наступления зимы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Остающихся в "китовой тюрьме" в бухте Средняя белух выпустят до наступления зимы, сообщил РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Мы должны сделать это до наступления зимы", - сказал он на Восточном экономическом форуме.

Кобылкин уточнил, что сейчас в бухте Средняя осталось 75 белух.

По его словам, после того, как все животные будут выпущены, в бухте может быть создан центр реабилитации для животных, "которые по разным причинам нуждаются в помощи людей".

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.