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РИА Новости

Всех оставшихся в "китовой тюрьме" белух выпустят до наступления зимы

06:24 04.09.2019 (обновлено: 07:13 04.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТретий этап выпуска на волю косаток из "китовой тюрьмы"
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Третий этап выпуска на волю косаток из "китовой тюрьмы"
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Остающихся в "китовой тюрьме" в бухте Средняя белух выпустят до наступления зимы, сообщил РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
"Мы должны сделать это до наступления зимы", - сказал он на Восточном экономическом форуме.
Кобылкин уточнил, что сейчас в бухте Средняя осталось 75 белух.
По его словам, после того, как все животные будут выпущены, в бухте может быть создан центр реабилитации для животных, "которые по разным причинам нуждаются в помощи людей".
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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