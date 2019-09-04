В Москве задержали подозреваемого в краже телефонов Бондарчука и Миронова

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мужчина, похитивший из гримерки телефоны актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова, найден, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный украл мобильные телефон Федора Бондарчука и Евгения Миронова на съемках программы "Кино в деталях".

"Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", — сообщил собеседник агентства.

Официальный представитель МВД Ирина Волк, в свою очередь, сообщила, что задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице в Москве. Похищенные гаджеты также найдены.

"Материальный ущерб превысил 130 тысяч рублей. <…> По подозрению в совершении данного преступления на Ставропольской улице полицейскими задержан ранее судимый за аналогичное противоправное деяние житель Москвы", — сообщила Волк.