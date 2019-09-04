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РИА Новости

В Москве задержали подозреваемого в краже телефонов Бондарчука и Миронова

06:04 04.09.2019 (обновлено: 10:40 04.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мужчина, похитивший из гримерки телефоны актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова, найден, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный украл мобильные телефон Федора Бондарчука и Евгения Миронова на съемках программы "Кино в деталях".

"Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", — сообщил собеседник агентства.

Официальный представитель МВД Ирина Волк, в свою очередь, сообщила, что задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице в Москве. Похищенные гаджеты также найдены.

"Материальный ущерб превысил 130 тысяч рублей. <…> По подозрению в совершении данного преступления на Ставропольской улице полицейскими задержан ранее судимый за аналогичное противоправное деяние житель Москвы", — сообщила Волк.

Сейчас мужчина заключен под стражу.
Режиссер, продюсер Федор Бондарчук во время работы VII Санкт-Петербургского международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 17 ноября 2018
29 августа, 20:28РИА Новости
Бондарчук отреагировал на сообщения о краже его телефона
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Евгений МироновФедор БондарчукРоссияПроисшествия
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