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РИА Новости
Ядерные технологии

Росатом хочет подписать контракт о строительстве атомного ледокола "Лидер"

05:56 04.09.2019 (обновлено: 06:10 04.09.2019)
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© Фото : Крыловский государственный научный центрМодельные испытания ледокола проекта 10510 "Лидер" в ледовом бассейне Крыловского научного центра
Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер в ледовом бассейне Крыловского научного центра
© Фото : Крыловский государственный научный центр
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает не позже первого полугодия 2020 года подписать контракт на строительство самого мощного в мире головного атомного ледокола проекта "Лидер", заявил заместитель генерального директора Росатома - директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.
"Надеемся, максимум в первом полугодии (2020 года) контракт на строительство будет подписан", - сказал Рукша в среду на заседании международного общественного Совета Северного морского пути в рамках Восточного экономического форума.
Росатом - государственный заказчик строительства атомного ледокола проекта "Лидер". Строить атомоход будет приморский судостроительный комплекс "Звезда".
Атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Всего планируется построить три ледокола "Лидер".
Стоимость головного ледокола - около 127 миллиардов рублей, его планируется построить в 2020-2027 годах.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Ядерные технологииВосточный экономический форумРосатомРоссияЭкономика
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