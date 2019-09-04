Росатом хочет подписать контракт о строительстве атомного ледокола "Лидер"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает не позже первого полугодия 2020 года подписать контракт на строительство самого мощного в мире головного атомного ледокола проекта "Лидер", заявил заместитель генерального директора Росатома - директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

"Надеемся, максимум в первом полугодии (2020 года) контракт на строительство будет подписан", - сказал Рукша в среду на заседании международного общественного Совета Северного морского пути в рамках Восточного экономического форума.

Росатом - государственный заказчик строительства атомного ледокола проекта "Лидер". Строить атомоход будет приморский судостроительный комплекс "Звезда".

Атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Всего планируется построить три ледокола "Лидер".

Стоимость головного ледокола - около 127 миллиардов рублей, его планируется построить в 2020-2027 годах.