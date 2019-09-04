СМИ: сенаторы призвали Трампа не отказывать Украине в военной помощи

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Группа американских сенаторов от обеих партий призвала администрацию президента США Дональда Трампа выделить Украине средства для обеспечения безопасности, сообщает издание Группа американских сенаторов от обеих партий призвала администрацию президента США Дональда Трампа выделить Украине средства для обеспечения безопасности, сообщает издание Politico

Ранее издание сообщало со ссылкой на сотрудника администрации США, что Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть военную помощь Украине, чтобы убедиться, что средства используются в интересах США. Вопрос пока находится на рассмотрении и предназначенные для Украины средства заморожены.

В письме к и. о. шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни "Украинская фракция сената" из трех демократов и двух республиканцев назвала помощь Украине "крайне необходимой для долговременной жизнеспособности украинских войск".

"Финансовая помощь США в сфере безопасности уже помогла переломить ситуацию в этом конфликте, и она необходима, чтобы обеспечить защиту суверенной территории этой молодой страны", - говорится в письме.

Письмо подписали демократы Джинн Шейхин, Дик Дурбин и Ричард Блументал, республиканцы Роб Портман и Рон Джонсон.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.