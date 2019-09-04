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РИА Новости

СМИ: сенаторы призвали Трампа не отказывать Украине в военной помощи

05:54 04.09.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Группа американских сенаторов от обеих партий призвала администрацию президента США Дональда Трампа выделить Украине средства для обеспечения безопасности, сообщает издание Politico.
Ранее издание сообщало со ссылкой на сотрудника администрации США, что Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть военную помощь Украине, чтобы убедиться, что средства используются в интересах США. Вопрос пока находится на рассмотрении и предназначенные для Украины средства заморожены.
В письме к и. о. шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни "Украинская фракция сената" из трех демократов и двух республиканцев назвала помощь Украине "крайне необходимой для долговременной жизнеспособности украинских войск".
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"Финансовая помощь США в сфере безопасности уже помогла переломить ситуацию в этом конфликте, и она необходима, чтобы обеспечить защиту суверенной территории этой молодой страны", - говорится в письме.
Письмо подписали демократы Джинн Шейхин, Дик Дурбин и Ричард Блументал, республиканцы Роб Портман и Рон Джонсон.
Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.
Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
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