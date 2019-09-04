Забайкальцам, лишившимся жилья из-за пожаров, вручат ключи до 15 сентября

"Все необходимые выплаты мы осуществили. По жилью: абсолютному большинству людей либо приобрели, либо восстановили. Сейчас завершается оформление последних договоров купли-продажи, ввод в эксплуатацию последних домов. До середины сентября мы успеем закрыть вопрос по жилью, а также восстановить инфраструктуру - водозаборы, клубы, мосты", - сказал Осипов.

"Все, что связано с животными, посевами, сельхозтехникой, мы восстановили… Ключевым моментом является восстановление животноводческих стоянок, они разбросаны по степи, им нужны большие площади выпасов. Доставка туда материалов связана со сложностями. Мы эту работу организовали, она идет. Где-то на 50-60% мы их восстановили, думаю, что до середины или конца октября мы ее завершим", - сказал Осипов.