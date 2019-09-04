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РИА Новости
Восточный экономический форум

Забайкальцам, лишившимся жилья из-за пожаров, вручат ключи до 15 сентября

05:49 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Обеспечение жильем жителей Забайкальского края, чьи дома сгорели из-за степных пожаров, завершится к середине сентября, сообщил РИА Новости в рамках Восточного экономического форума врио губернатора региона Александр Осипов.
"Все необходимые выплаты мы осуществили. По жилью: абсолютному большинству людей либо приобрели, либо восстановили. Сейчас завершается оформление последних договоров купли-продажи, ввод в эксплуатацию последних домов. До середины сентября мы успеем закрыть вопрос по жилью, а также восстановить инфраструктуру - водозаборы, клубы, мосты", - сказал Осипов.
Он отметил, что самым сложным остается возмещение сельскохозяйственного ущерба и восстановление сельскохозяйственной инфраструктуры, где наибольшие объемы ущерба - почти 900 миллионов рублей.
"Все, что связано с животными, посевами, сельхозтехникой, мы восстановили… Ключевым моментом является восстановление животноводческих стоянок, они разбросаны по степи, им нужны большие площади выпасов. Доставка туда материалов связана со сложностями. Мы эту работу организовали, она идет. Где-то на 50-60% мы их восстановили, думаю, что до середины или конца октября мы ее завершим", - сказал Осипов.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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