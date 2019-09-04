Скворцова: в 2020 году терапию будут получать 90% ВИЧ-инфицированных в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Уже 90% ВИЧ-инфицированных на Дальнем Востоке будут охвачены антиретровирусной терапией в 2020 году, рассказала журналистам на Восточном экономическом форуме глава Минздрава России Вероника Скворцова.

Антиретровирусные препараты - специальные лекарства для ВИЧ, которые замедляют действие вируса.

"За последние три года выявляемость ВИЧ-инфицированных (на Дальнем Востоке) - одна из самых высоких в стране. При этом заболеваемость ниже среднероссийской. Уже 92% выявленных ВИЧ-инфицированных в целом на Дальнем Востоке находятся на диспансерном наблюдении", – сказала Скворцова.

По ее словам, люди быстро встают на диспансерное наблюдение, 77% тех, кто сейчас проходит его - это ранние стадии ВИЧ.

"Нет проблем с охватом антиретровирусной терапией. Уже сейчас, коллеги мне докладывают, 69%. Последний квартал этого года будет уже охват 75%. На будущий год мы выйдем на рекомендуемые Организацией Объединённых наций 90% охвата",- уточнила Скворцова.

Она добавила, что уже сейчас видно сокращение новых случаев инфицирования.

Скворцова уточнила, что система настроена на то, чтобы все люди получали терапию, вирусная нагрузка должна снизиться до нуля, чтобы люди могли жить без ограничений.