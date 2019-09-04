Мантуров рассказал о планах продажи автомобилей Aurus

"Сегодня у нас на мощностях НАМИ налажено мелкосерийное производство, которое будет способно выпустить в 2020 году не более 200 машин. Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин разных модификаций", - рассказал он.