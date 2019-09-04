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РИА Новости

Мантуров рассказал о планах продажи автомобилей Aurus

05:24 04.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый шоурум по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" в деловом центре "Москва-Сити"
Первый шоурум по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Первый шоурум по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" в деловом центре "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 500 автомобилей Aurus планируется продать в 2021 году, рассказал в интервью газете "Ведомости" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Сегодня у нас на мощностях НАМИ налажено мелкосерийное производство, которое будет способно выпустить в 2020 году не более 200 машин. Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин разных модификаций", - рассказал он.
Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
Автомобиль Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити
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