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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия к 2023 году полностью перейдет на новую вакцину против гриппа

05:07 04.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедик делает прививку от гриппа. Архивное фото
Медик делает прививку от гриппа. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минздрав России планирует до 2023 года полностью перейти на четырехвалентную (против сразу четырех штаммов) вакцину от гриппа, в этом году ей планируется прививать тех, кто попадает в группу риска, заявила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
"Наша задача - до 2023 года полностью заменить трехвалентную вакцину на четырехвалентную", - сказала Скворцова.
Четырехвалентная вакцина содержит четыре штамма гриппа (предыдущая - от трех), она создает высокий иммунитет и не имеет значимых побочных действий, уточнила Скворцова.
"Уже в этом году мы будем для пациентов из групп самого высокого риска, то есть риск не просто заболеть гриппом, уже начинаем прививать этой вакциной", - сказала министр.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Медик делает прививку от гриппа
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