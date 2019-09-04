Россия к 2023 году полностью перейдет на новую вакцину против гриппа

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минздрав России планирует до 2023 года полностью перейти на четырехвалентную (против сразу четырех штаммов) вакцину от гриппа, в этом году ей планируется прививать тех, кто попадает в группу риска, заявила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.

"Наша задача - до 2023 года полностью заменить трехвалентную вакцину на четырехвалентную", - сказала Скворцова.

Четырехвалентная вакцина содержит четыре штамма гриппа (предыдущая - от трех), она создает высокий иммунитет и не имеет значимых побочных действий, уточнила Скворцова.

"Уже в этом году мы будем для пациентов из групп самого высокого риска, то есть риск не просто заболеть гриппом, уже начинаем прививать этой вакциной", - сказала министр.