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РИА Новости
Восточный экономический форум

Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать "Фризиум"

04:51 04.09.2019 (обновлено: 07:05 04.09.2019)
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Министр здравоохранения Вероника Скворцова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
Ранее Скворцова говорила, что Минздрав готов предложить производителю "Фризиума" восстановить регистрацию препарата в России, но зарегистрировать лекарство без заявления производителя министерство не может.
"Мы постараемся с помощью наших административных возможностей сопровождения все процессы провести очень организованно в максимально короткие сроки", - сказала Скворцова журналистам.
Она уточнила, что 10 тысяч упаковок "Фризиума" уже закуплены Московским эндокринным заводом.
Ранее сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. После этого Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу не зарегистрированного в России лекарства "Фризиум".
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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