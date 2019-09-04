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РИА Новости

Срок эксплуатации вертолетов в России не будут ограничивать 25 годами

04:46 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВертолет МИ-38-2
Вертолет МИ-38-2
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вертолет МИ-38-2. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ограничивать срок эксплуатации вертолетов в России 25 годами не будут, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
Инициатива о возможности такого ограничения активно обсуждалась в 2018 году.
Министр рассказал, что более 70% вертолетного парка имеет возраст свыше 25 лет, и это большая проблема, которую надо решать, "иначе она будет только расти как снежный ком: ресурс старых машин небесконечен, мы не можем постоянно его продлевать". Он добавил, что основной парк составляют разные модификации Ми-8, на рынке уже зарекомендовал себя "Ансат", появляются вертолеты Ми-38 и Ка-62.
Мантуров рассказал, что сейчас у авиакомпаний уже есть маневр в выборе моделей. Есть также меры поддержки, которые стимулируют к принятию решений об обновлении парка.
"Нет, ограничивать, думаю, в итоге не будем. С учетом мнения широкого круга эксплуатантов мы признали это нецелесообразным. Будем делать ставку именно на механизмы стимулирования", - ответил министр на вопрос о возможном законодательном ограничении срока эксплуатации вертолетов.
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