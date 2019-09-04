Срок эксплуатации вертолетов в России не будут ограничивать 25 годами

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ограничивать срок эксплуатации вертолетов в России 25 годами не будут, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью газете " Ограничивать срок эксплуатации вертолетов в России 25 годами не будут, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью газете " Ведомости ".

Инициатива о возможности такого ограничения активно обсуждалась в 2018 году.

Министр рассказал, что более 70% вертолетного парка имеет возраст свыше 25 лет, и это большая проблема, которую надо решать, "иначе она будет только расти как снежный ком: ресурс старых машин небесконечен, мы не можем постоянно его продлевать". Он добавил, что основной парк составляют разные модификации Ми-8, на рынке уже зарекомендовал себя "Ансат", появляются вертолеты Ми-38 и Ка-62.

Мантуров рассказал, что сейчас у авиакомпаний уже есть маневр в выборе моделей. Есть также меры поддержки, которые стимулируют к принятию решений об обновлении парка.