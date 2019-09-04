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РИА Новости

Трамп пообещал объявить режим ЧС в четвертом штате из-за урагана "Дориан"

04:44 04.09.2019
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© REUTERS / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время объявит режим чрезвычайной ситуации в штате Северная Каролина в свете урагана "Дориан".
"По просьбе сенатора Тома Тиллиса я составлю и подпишу декларацию о чрезвычайной ситуации в Северное Каролине сегодня вечером. Надеюсь, она вам не понадобится!" - написал он во вторник в своем Twitter.
Подобное объявление со стороны президента означает, что федеральные власти при необходимости окажут помощь властям штата в борьбе со стихией и устранении ее последствий.
Ранее власти четырех штатов - Флориды, Джорджии, Южной и Северной Каролины - объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана". Трамп подписал аналогичные декларации для всех четырех штатов.
Ураган "Дориан" обрушился на побережье острова Абако, расположенного в северной части Багам в воскресенье. В результате погибли как минимум семь человек, ураган оставил за собой значительные разрушения.
Ураган Дориан со спутников Метеор
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Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до семи человек
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