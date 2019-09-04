Левитин предложил вернуться к советской традиции массово заниматься спортом

"В России физкультуре и спорту уделяется максимальное внимание... Президентом принято решение, чтобы не менее 55% населения страны должны иметь постоянный доступ к спортивным сооружениям - около 80 миллионов человек. Это та задача, которую нам необходимо решить в России. Нам необходимо вернуться к тому доступу к занятиям физической культурой, который когда-то был в нашей великой стране", - сказал Левитин на сессии "Олимпизм и АТР: взаимное влияние" в рамках ВЭФ.