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РИА Новости
Восточный экономический форум

Левитин предложил вернуться к советской традиции массово заниматься спортом

04:42 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкИгорь Левитин
Игорь Левитин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Игорь Левитин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россияне должны вернуться к советской традиции массово заниматься спортом, считает помощник президента РФ Игорь Левитин.
"В России физкультуре и спорту уделяется максимальное внимание... Президентом принято решение, чтобы не менее 55% населения страны должны иметь постоянный доступ к спортивным сооружениям - около 80 миллионов человек. Это та задача, которую нам необходимо решить в России. Нам необходимо вернуться к тому доступу к занятиям физической культурой, который когда-то был в нашей великой стране", - сказал Левитин на сессии "Олимпизм и АТР: взаимное влияние" в рамках ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Восточный экономический форумИгорь ЛевитинРоссияОбщество
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