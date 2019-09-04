Скворцова рассказала о росте числа медицинских туристов в России

"Мы должны выйти в 2024 году на примерно 1,2 миллиона, но дело в том, что мы за первое полугодие этого года имеем 530 тысяч иностранных пациентов. Посмотрим, что будет по результатам года, может произойти так, что мы уже за этот год выполним план 2024 года",- сказала Скворцова журналистам.