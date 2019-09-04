Скворцова рассказала о росте числа медицинских туристов в России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Количество иностранцев, обращающихся за медицинской помощью в России за первую половину 2019 года, уже почти вдвое превысило число за весь 2018 год и составило 530 тысяч, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума.
"Мы должны выйти в 2024 году на примерно 1,2 миллиона, но дело в том, что мы за первое полугодие этого года имеем 530 тысяч иностранных пациентов. Посмотрим, что будет по результатам года, может произойти так, что мы уже за этот год выполним план 2024 года",- сказала Скворцова журналистам.
Она уточнила, что в 2016 году в России было 35 тысяч медицинских туристов, в 2017 году - 120 тысяч, в 2018-м - 300 тысяч.