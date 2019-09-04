Минприроды завершило исследования для расширения границ России в Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Минприроды России завершило дополнительные научные изыскания для расширения российских границ в Арктике, сообщил РИА Новости глава министерства Дмитрий Кобылкин на площадке Восточного экономического форума.

Ранее министр говорил, что дополнительные научные исследования, которые позволят России расширить свои границы на арктическом континентальной шельфе, будут завершены летом.

"Те планы, которые мы перед собой ставили, мы закончили", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

В 2015 году Россия направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров для присоединения хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. Это может позволить прирастить потенциальные запасы углеводородов минимум на 5 миллиардов тонн условного топлива.