Минприроды ведет переговоры о наращивании разведки месторождений в Арктике

"Мы ведем переговоры с нашими компаниями, в том числе с такими крупными, как "Газпром" и "Роснефть", об увеличении работ 2Д, 3Д, морской сейсморазведке в шельфовой зоне РФ в Арктике. Считаю, что это небольшие деньги для компании, но это даст нам возможность более детально изучить (арктические недра - ред.)", - сказал Кобылкин.