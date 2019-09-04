Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T04:31Z
https://ria.ru/20190904/1558268549.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155794/98/1557949891_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_10273c7c833dc854fd308d5fde47142b.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Минприроды ведет переговоры о наращивании разведки месторождений в Арктике

04:25 04.09.2019 (обновлено: 04:31 04.09.2019)
264
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Арктика. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минприроды России ведет переговоры с "Газпромом" и "Роснефтью" об увеличении работ по разведке арктических месторождений, сообщил РИА Новости глава министерства Дмитрий Кобылкин на площадке Восточного экономического форума.
"Мы ведем переговоры с нашими компаниями, в том числе с такими крупными, как "Газпром" и "Роснефть", об увеличении работ 2Д, 3Д, морской сейсморазведке в шельфовой зоне РФ в Арктике. Считаю, что это небольшие деньги для компании, но это даст нам возможность более детально изучить (арктические недра - ред.)", - сказал Кобылкин.
"Мы ведём эту работу, она уже загружена в инвестпланы этого года компаний", - добавил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём общается с прессой после признания Швецией Государства Палестина. 30 октября 2014
2 сентября, 18:44РИА Новости
Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
300031
Обсудить 0
Восточный экономический форумАрктикаГазпромРоснефтьМинистерство природных ресурсов и экологии РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Арктика
Минприроды поддержало идею проекта о доступе инвесторов к шельфу Арктики
РИА
Новости
Арктика
Минприроды завершило исследования для расширения границ России в Арктике
Северный морской путь
Росатом внес в правительство план инфраструктурного развития Севморпути
Коровы пасутся на дальневосточном гектаре
АРЧК ищет пути сбыта продукции, произведенной на дальневосточных гектарах
Лента
новостей
Вертолет МИ-38-2
Срок эксплуатации вертолетов в России не будут ограничивать 25 годами
Арктический шельф. Архивное фото
"Росгеологию" могут привлечь к управлению лицензиями на шельфе, сообщил "Ъ"
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения почти не меняется
Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер в ледовом бассейне Крыловского научного центра
Росатом хочет подписать контракт о строительстве атомного ледокола "Лидер"
Работа художника Ли Чинчжу Белое и что-то холодное 2019г.
В галерее "Триумф" открываются две новых выставки
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945)
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Игорь Левитин
Левитин предложил вернуться к советской традиции массово заниматься спортом
Стенд компании Новатэк
"Новатэк" и "Совкомфлот" создадут совместное предприятие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Процедура снятия биометрических данных
Поправки в законы для получения госуслуг по биометрии внесут осенью
Стенд компании Fesco
Fesco планирует вложить $260 миллионов в угольный терминал в Зарубино
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:57Суд отменил арест уставного капитала одной из компаний по делу Абызова
18:56Путин на ВЭФ осмотрел выставку ТОР Дальнего Востока
18:54ЕР призвала все партии проводить предварительное голосование
18:52Путин и Моди обсуждали вопрос поставок С-400, заявил Песков
18:50Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
18:50Google и YouTube заплатят рекордный штраф за незаконный сбор данных детей
18:49Глава комиссии Госдумы отказался от переговоров с Deutsche Welle вне России
18:49Верховный суд в Лондоне проведет слушания по долгу Украины перед Россией
18:47Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
Лента новостейМолния