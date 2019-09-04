Минприроды поддержало идею проекта о доступе инвесторов к шельфу Арктики

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Минприроды России поддерживает разработку законопроекта о доступе частных инвесторов к шельфу Арктики, сообщил РИА Новости глава министерства Дмитрий Кобылкин на площадке Восточного экономического форума.

Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании в конце августа приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов (сейчас это право есть лишь у "Газпрома" и "Роснефти"). Расширение доступа обсуждалось только в контексте еще нераспределенных 10% лицензий на шельфе. Ранее Трутнев предлагал допустить к работе на арктическом шельфе РФ иностранные и частные компании по норвежской модели - в консорциуме с госкомпанией-оператором.

"К тому, что наша территория будет более детально изучена, мы не можем относиться плохо, это нормальная практика, когда "белые пятна" перекрываются дополнительной изученностью", - сказал Кобылкин, комментируя такую идею.

"Я не знаю, насколько большой спектр компаний будет, которые захотят участвовать в этих процессах, потому что из своей практики, в том числе предыдущей работы, я понимаю, что очень дорого все", - добавил он.