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РИА Новости
Восточный экономический форум

Минприроды поддержало идею проекта о доступе инвесторов к шельфу Арктики

04:21 04.09.2019 (обновлено: 10:40 04.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика
© РИА Новости / Илья Тимин
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Арктика. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Минприроды России поддерживает разработку законопроекта о доступе частных инвесторов к шельфу Арктики, сообщил РИА Новости глава министерства Дмитрий Кобылкин на площадке Восточного экономического форума.
Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании в конце августа приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов (сейчас это право есть лишь у "Газпрома" и "Роснефти"). Расширение доступа обсуждалось только в контексте еще нераспределенных 10% лицензий на шельфе. Ранее Трутнев предлагал допустить к работе на арктическом шельфе РФ иностранные и частные компании по норвежской модели - в консорциуме с госкомпанией-оператором.
"К тому, что наша территория будет более детально изучена, мы не можем относиться плохо, это нормальная практика, когда "белые пятна" перекрываются дополнительной изученностью", - сказал Кобылкин, комментируя такую идею.
"Я не знаю, насколько большой спектр компаний будет, которые захотят участвовать в этих процессах, потому что из своей практики, в том числе предыдущей работы, я понимаю, что очень дорого все", - добавил он.
ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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