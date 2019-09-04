Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны

"Президент не понимает о чем он говорит. Если снимать неприкосновенность, то депутаты замолчат и будут голосовать за все законы, в том числе за продажу земли. Когда этот вопрос поднимался, народ Украины был против. Всегда был против. Для этого сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам. Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь, она же не ваша!", - отметил политик.