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РИА Новости

Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны

03:56 04.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя отмену неприкосновенности депутатов Верховной Рады, поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые, по его мнению, приближают развал страны. С таким заявлением он выступил в эфире ток-шоу "60 минут" на телеканале “Россия 1”.
"Президент не понимает о чем он говорит. Если снимать неприкосновенность, то депутаты замолчат и будут голосовать за все законы, в том числе за продажу земли. Когда этот вопрос поднимался, народ Украины был против. Всегда был против. Для этого сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам. Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь, она же не ваша!", - отметил политик.
Президент Украины Владимир Зеленский
12 июля, 14:32РИА Новости
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Жириновский выразил уверенность, что снятие неприкосновенности послужит началом "более жуткого разрушения государства Украина".
“Вы предлагаете заткнуть парламент. Он замолчит, и рухнет Украина. Я это приветствую, вы все сделали правильно”, - подчеркнул лидер ЛДПР.
Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года.
Заседание Верховной рады Украины
Вчера, 18:45РИА Новости
Депутат от оппозиции рассказал, как принимаются законопроекты в Раде
Ранее Владимир Жириновский посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому полностью отвести все войска от границ ДНР и ЛНР, убрать блокаду, восстановит все связи с Донбассом и предоставить жителям юго-востока Украины право свободно использовать русский язык, чтобы добиться мира в стране.
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Ситуация на УкраинеЛДПРВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ЖириновскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот он настоящий депутатский страх - снимут неприкосновенность!
4 сентября, 06:12
Михаил Рус
56900018
Из Госдумы шлют нам весть, Что отныне счастье - есть. Но с поправкой: «не для всех». Как всегда, сквозь слёзы смех.
4 сентября, 06:12
cchebak7510
27012013
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