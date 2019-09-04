Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя отмену неприкосновенности депутатов Верховной Рады, поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые, по его мнению, приближают развал страны. С таким заявлением он выступил в эфире ток-шоу "60 минут" на телеканале “Россия 1”.
"Президент не понимает о чем он говорит. Если снимать неприкосновенность, то депутаты замолчат и будут голосовать за все законы, в том числе за продажу земли. Когда этот вопрос поднимался, народ Украины был против. Всегда был против. Для этого сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам. Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь, она же не ваша!", - отметил политик.
Жириновский выразил уверенность, что снятие неприкосновенности послужит началом "более жуткого разрушения государства Украина".
“Вы предлагаете заткнуть парламент. Он замолчит, и рухнет Украина. Я это приветствую, вы все сделали правильно”, - подчеркнул лидер ЛДПР.
Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года.
Ранее Владимир Жириновский посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому полностью отвести все войска от границ ДНР и ЛНР, убрать блокаду, восстановит все связи с Донбассом и предоставить жителям юго-востока Украины право свободно использовать русский язык, чтобы добиться мира в стране.