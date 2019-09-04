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РИА Новости
Восточный экономический форум

Попова рассказала о ходе выполнения плана по вакцинации против кори

03:48 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. План по "подчищающей иммунизации" против кори выполнен на 92%, принятые меры уже дают результаты - за последние 2 месяца заболеваемости короб практически нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на площадке Восточного экономического форума.
Роспотребнадзор проводит "подчищающую иммунизацию" в связи с увеличением заболеваемостью корью в разных странах.
"На сегодняшний день процент выполнения составил 92, то есть практически всех мы привили", - сказала Попова журналистам.
Она уточнила, что работа по иммунизации будет продолжена, так как определенная категория людей приезжает на работу, а прививок у них нет.
"Те меры, которые были предприняты, совершенно очевидно дают результат. В течение последних двух месяцев у нас практически нет заболеваемости корью и нет вспышечной заболеваемости корью. Это хороший результат при том, что вокруг Российской Федерации уровни заболеваемости крайне высокие", - подчеркнула Попова.
ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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Восточный экономический форумАнна ПоповаРоспотребнадзорРоссияОбщество
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