Попова рассказала о ходе выполнения плана по вакцинации против кори

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Архивное фото

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. План по "подчищающей иммунизации" против кори выполнен на 92%, принятые меры уже дают результаты - за последние 2 месяца заболеваемости короб практически нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на площадке Восточного экономического форума.

Роспотребнадзор проводит "подчищающую иммунизацию" в связи с увеличением заболеваемостью корью в разных странах.

"На сегодняшний день процент выполнения составил 92, то есть практически всех мы привили", - сказала Попова журналистам.

Она уточнила, что работа по иммунизации будет продолжена, так как определенная категория людей приезжает на работу, а прививок у них нет.

"Те меры, которые были предприняты, совершенно очевидно дают результат. В течение последних двух месяцев у нас практически нет заболеваемости корью и нет вспышечной заболеваемости корью. Это хороший результат при том, что вокруг Российской Федерации уровни заболеваемости крайне высокие", - подчеркнула Попова.