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РИА Новости

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до семи человек

03:47 04.09.2019 (обновлено: 04:50 04.09.2019)
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© Фото : Роскосмос Ураган "Дориан" со спутников "Метеор"
Ураган Дориан со спутников Метеор
© Фото : Роскосмос
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
По его словам, двое пострадавших были доставлены в столицу, но впоследствии скончались.
"С учетом этого число погибших возросло до семи. Можно ожидать, что будут зафиксированы еще случаи гибели", - сказал Миннис.
Он добавил, что во вторник на Багамы прибудет заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова. Он нанес внушительный ущерб инфраструктуре Абако. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.
Первого сентября "Дориан" достиг пятой, высшей категории. Ряд американских штатов объявили режим чрезвычайной ситуации. Ураган опасен не только из-за шквалистого ветра, но и большого количества осадков, которые могут вызвать наводнения. Пока что, согласно прогнозам, "Дориан" продолжит движение вдоль атлантического побережья США, однако в четверг-пятницу с его последствиями могут столкнуться штаты Северная и Южная Каролина.
Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке
00:16РИА Новости
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