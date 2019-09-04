Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до семи человек

ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.

По его словам, двое пострадавших были доставлены в столицу, но впоследствии скончались.

"С учетом этого число погибших возросло до семи. Можно ожидать, что будут зафиксированы еще случаи гибели", - сказал Миннис.

Он добавил, что во вторник на Багамы прибудет заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова. Он нанес внушительный ущерб инфраструктуре Абако. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.