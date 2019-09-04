Приморский край планирует привлечь туристов благодаря морским круизам

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Морской круизный туризм поможет увеличить привлекательность Приморского края как для российских, так и для иностранных туристов, заявила журналистам первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина в рамках ВЭФ.

После завершения процедуры подписания соглашения о сотрудничестве между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Дальневосточного федерального округа, в сфере развития круизного туризма она обратила внимание на важность такого межрегионального сотрудничества.

"Мы считаем, что развитие круизного туризма очень перспективно, поскольку Приморский край активно демонстрирует прирост туристического потока и хорошую налоговую отдачу. Все субъекты региона очень заинтересованы в том, чтобы продвигать этот туристический продукт, поэтому стремятся к взаимному сотрудничеству между субъектами Дальнего Востока", - сказала Щербина.

Представитель властей Приморья уточнила, что подписывая соглашение о сотрудничестве, регионы ставят перед собой задачу выстроить такой туристический продукт, который был бы востребован.

"Мы рассчитываем, что туристы будут прибывать в город Владивосток и дальше продвигаться на круизном лайнере по восточному побережью. Для этого потребуется ещё создать инфраструктуру, чем мы планируем заниматься совместно с нашими соседями", - поделилась планами она.

"Новый круизный туристический продукт рассчитан как на российских, так и на иностранных туристов, однако мы больше нацелены на зарубежных гостей, так как именно такой круизный продукт может стать для них очень привлекательным", - резюмировала вице-губернатор.