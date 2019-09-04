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РИА Новости
Туризм

Приморский край планирует привлечь туристов благодаря морским круизам

03:45 04.09.2019 (обновлено: 10:39 04.09.2019)
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкКруизный лайнер
Круизный лайнер
© РИА Новости / Василий Батанов
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Круизный лайнер. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Морской круизный туризм поможет увеличить привлекательность Приморского края как для российских, так и для иностранных туристов, заявила журналистам первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина в рамках ВЭФ.
После завершения процедуры подписания соглашения о сотрудничестве между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Дальневосточного федерального округа, в сфере развития круизного туризма она обратила внимание на важность такого межрегионального сотрудничества.
"Мы считаем, что развитие круизного туризма очень перспективно, поскольку Приморский край активно демонстрирует прирост туристического потока и хорошую налоговую отдачу. Все субъекты региона очень заинтересованы в том, чтобы продвигать этот туристический продукт, поэтому стремятся к взаимному сотрудничеству между субъектами Дальнего Востока", - сказала Щербина.
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Представитель властей Приморья уточнила, что подписывая соглашение о сотрудничестве, регионы ставят перед собой задачу выстроить такой туристический продукт, который был бы востребован.
"Мы рассчитываем, что туристы будут прибывать в город Владивосток и дальше продвигаться на круизном лайнере по восточному побережью. Для этого потребуется ещё создать инфраструктуру, чем мы планируем заниматься совместно с нашими соседями", - поделилась планами она.
"Новый круизный туристический продукт рассчитан как на российских, так и на иностранных туристов, однако мы больше нацелены на зарубежных гостей, так как именно такой круизный продукт может стать для них очень привлекательным", - резюмировала вице-губернатор.
ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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