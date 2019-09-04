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РИА Новости

Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети

03:40 04.09.2019 (обновлено: 13:26 04.09.2019)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пользователей Сети рассмешила кража садовой тачки двумя подростками в городе Белореченск Краснодарского края, инцидент запечатлела камера наблюдения.
На кадрах видно, как двое подростков безуспешно пытаются перебросить тачку через высокий забор, используя при этом подручные средства, включая скамейки, стол и лестницу. Соорудив из них некое подобие "пирамиды", подросткам удалось перекинуть тележку. В конце ролика видно, как старший из похитителей увозит тачку, в то время как младший сидит внутри нее. При этом один из подростков, судя по кадрам, забывает за забором свой рюкзак. На данный момент ролик, опубликованный телеканалом "Россия 24" 3 сентября, набрал более двух миллионов просмотров.
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"Тачку уперли, а рюкзак забыли", — написала Анастасия Ординарцева.
"Удивительно, тачка жива осталась", — отметила пользователь Олеся Олеговна.
"И смех, и грех", — заметила Мария Владимирова.
Некоторые комментаторы осудили поступок подростков, напомнив об ответственности за совершение кражи.
"Зарабатывают себе: 1) люлей от родителей; 2) постановку на учет в полиции; 3) всемирную славу комиков. Жаль, что не нашли другого применения своим "талантам". Ну и родителям административку со штрафом как пить дать", — указал Андрей Трухин.
"Это дети еще не знают закона", — написал Юрий Буянов.
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БелореченскПроисшествия
Популярные комментарии
Это очень напоминает процесс вступления Украины в ЕС.
4 сентября, 10:31
MYMake Yellowstone Great Again
4210005
Да уж, как же смешно смотреть на становящихся малолетними преступниками. Тачка несколько тысяч рублей стоит, для рабочих людей это деньги
4 сентября, 09:08
dejavu_2001
14000012
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