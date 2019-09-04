Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети

На кадрах видно, как двое подростков безуспешно пытаются перебросить тачку через высокий забор, используя при этом подручные средства, включая скамейки, стол и лестницу. Соорудив из них некое подобие "пирамиды", подросткам удалось перекинуть тележку. В конце ролика видно, как старший из похитителей увозит тачку, в то время как младший сидит внутри нее. При этом один из подростков, судя по кадрам, забывает за забором свой рюкзак. На данный момент ролик, опубликованный телеканалом "Россия 24" 3 сентября, набрал более двух миллионов просмотров.