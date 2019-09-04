Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T10:37Z
https://ria.ru/20190904/1558268307.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150661/35/1506613593_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_95fe93fbbea3c3e3a91a9d5e3cb8ba24.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

"Ростелеком" до конца года представит дорожную карту по развитию 5G

03:40 04.09.2019 (обновлено: 10:37 04.09.2019)
476
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкСтенд российской телекоммуникационной компании "Ростелеком"
Стенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Стенд российской телекоммуникационной компании "Ростелеком". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Ростелеком" до конца текущего года представит дорожную карту по развитию 5G в России, сообщил РИА Новости президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах ВЭФ.
В июле было подписано соглашение с правительством, по которому "Ростелеком" и "Ростех" должны подготовить дорожную карту по развитию 5G в России. Отвечая на вопрос, когда компания представит дорожную карту, Осеевский сказал: "До конца года этого".
По его словам, в дорожной карте указывается в том числе необходимость высвобождения диапазона 3,4-3,8 ГГц.
"В том числе и да. Это наша точка зрения", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
29 августа, 19:23РИА Новости
В Кронштадте запустили пилотную сеть 5G
Российские компании активно работают над внедрением технологии 5G в стране, однако для развития технологии необходимо решить ряд проблем. Так, приоритетным для 5G является диапазон 3,4-3,8 ГГц - он свободен в большинстве стран мира и на него ориентируются крупнейшие мировые вендоры при производстве оборудования. Однако в РФ он занят другими службами, в том числе силовиками, и, как сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, президент РФ наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению этих частот для 5G.
Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов в конце августа говорил, что для массового развития 5G будет делаться упор на частоты в диапазоне 4,4-4,99 ГГц из-за занятости приоритетного диапазона, министерство сейчас согласовывает с силовыми ведомствами необходимые параметры.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
23 августа, 16:24РИА Новости
Apple подала заявку на патент "умных" часов с 5G
210111
Обсудить 0
Восточный экономический форум5GРостелекомРоссияЭкономика
Рекомендуем
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
РИА
Новости
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Видео кражи садовой тачки подростками в Белореченске
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
Лента
новостей
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Александр Сатлаев
"Разыскивал сам себя": как улыбчивый следователь с Алтая стал маньяком
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Елена Малышева
Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Липецкой области, нашли живой в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:57Суд отменил арест уставного капитала одной из компаний по делу Абызова
18:56Путин на ВЭФ осмотрел выставку ТОР Дальнего Востока
18:54ЕР призвала все партии проводить предварительное голосование
18:52Путин и Моди обсуждали вопрос поставок С-400, заявил Песков
18:50Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
18:50Google и YouTube заплатят рекордный штраф за незаконный сбор данных детей
18:49Глава комиссии Госдумы отказался от переговоров с Deutsche Welle вне России
18:49Верховный суд в Лондоне проведет слушания по долгу Украины перед Россией
18:47Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
Лента новостейМолния