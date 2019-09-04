"Ростелеком" до конца года представит дорожную карту по развитию 5G

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Ростелеком" до конца текущего года представит дорожную карту по развитию 5G в России, сообщил РИА Новости президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах ВЭФ.

В июле было подписано соглашение с правительством, по которому "Ростелеком" и "Ростех" должны подготовить дорожную карту по развитию 5G в России. Отвечая на вопрос, когда компания представит дорожную карту, Осеевский сказал: "До конца года этого".

По его словам, в дорожной карте указывается в том числе необходимость высвобождения диапазона 3,4-3,8 ГГц.

"В том числе и да. Это наша точка зрения", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Российские компании активно работают над внедрением технологии 5G в стране, однако для развития технологии необходимо решить ряд проблем. Так, приоритетным для 5G является диапазон 3,4-3,8 ГГц - он свободен в большинстве стран мира и на него ориентируются крупнейшие мировые вендоры при производстве оборудования. Однако в РФ он занят другими службами, в том числе силовиками, и, как сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, президент РФ наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению этих частот для 5G.

Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов в конце августа говорил, что для массового развития 5G будет делаться упор на частоты в диапазоне 4,4-4,99 ГГц из-за занятости приоритетного диапазона, министерство сейчас согласовывает с силовыми ведомствами необходимые параметры.