Эксперты объяснили, почему в России подорожало сливочное масло

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сливочное масло подорожало с начала года более чем на девять процентов из-за дорогого сырья и интеграции в систему ветсертификации "Меркурий", говорят эксперты, опрошенные РИА Новости.

Согласно мониторингу Минсельхоза, на начало августа рост цен производителей сливочного масла (без НДС) стал максимальным с начала года — 9,3%, к концу месяца немного замедлившись - до 9%.

В прошлом году за тот же период сливочное масло подешевело на 1,3%. Стоимость килограмма масла у производителей на 29 августа 2019 года составляла 471,57 рубля за килограмм, годом ранее - 418,45 рубля.

"Меркурий" — это автоматизированная информационная система Россельхознадзора. В ней будут храниться все Электронные ветеринарные сертификаты, то есть "цифровые паспорта" молочного продукта, позволяющие отследить всю его историю от фермы, где было произведено молоко, до прилавка магазина.

"Главными факторами роста стоимости масла стало увеличение стоимости сырья, низкий уровень запасов при одновременном высоком спросе на молочный жир", — заявила пресс-секретарь Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Мария Жебит.

По ее словам, закупочные цены на сырое молоко остаются существенно выше уровня прошлого года из-за рекордно низкого уровня импорта в прошлом году и серьезного сокращения запасов готовой молочной продукции.

Второй фактор — повышенный спрос на молочный жир. Это связано, прежде всего, с изменением структуры производства и импорта Белоруссии, которая увеличила производство и поставки сыров в Россию, но стала меньше производить сухого обезжиренного молока и масла.

Производители подтверждают официальную статистику.

"Да, действительно, у нас было повышение цен во второй половине 2018 года, связанное с увеличением себестоимости продукции, из-за совокупности факторов по сырью и упаковке", - сказала руководитель департамента маркетинга компании "Экомилк" Наталья Пушкарева.

По ее словам, факторами роста стоимости масла стали: общий рост цен на сырье, его сезонные пики, дополнительные издержки, связанные с "Меркурием".

Гендиректор Угличского сыродельно-молочного завода (входит в холдинг "АгриВолга") Сергей Ключников сообщил, что по сравнению с прошлым годом предприятие подняло цену на масло примерно на 10%.

"Себестоимость масла жирностью 72,5% в нашем регионе по сырью примерно 370 рублей, если не брать затраты на само производство. А продаем мы масло по 500 рублей за килограмм – это отпускная цена завода для торговых точек. Делать масло для перепродажи в нынешней ситуации невыгодно. Выгоднее выпускать как ассортиментный продукт в ограниченном объеме на локальном рынке, с учетом спроса", - пояснил он.

При этом Ключников добавил, что спрос на масло в текущем году в целом даже выше, чем в прошлом.

По данным Росстата, объем промышленного производства сливочного масла в январе-июле 2019 года снизился на 2,3% против аналогичного периода 2018-го — до 150,6 тысячи тонн.

За тот же период годом ранее производство сократилось на 4,1% — до 154 тысяч тонн. Потребительские цены на сливочное масло за январь-июль текущего года выросли на 4,9%, а за июль - на 0,9%.

Цены на сырое молоко во втором полугодии будет поддерживать возможный рост себестоимости из-за подорожания кормов, спрос на молочный жир и традиционное снижение предложения в зимний период, считает Жебит. Вместе с тем сокращение доходов населения и слабый внутренний спрос будут сдерживать рост цен.

"Утвердительно сказать, будет ли в 2019 году дополнительное повышение цен, пока не можем, так как мы сильно зависим от сырьевой базы. Но вполне допускаем эту возможность, так как на рынке наблюдается дефицит молока в связи с введением системы "Меркурий", - говорит Пушкарева.

В "Экомилк" отмечают, что в первом полугодии этого года сохранялась тенденция прироста продаж в весовом выражении по основным торговым маркам, и рассчитывают, что по результатам года прирост будет более значительным, чем в прошлом.

"Снижать объемы производства масла или повышать на него цены в ближайшей перспективе мы не собираемся", - сообщил в свою очередь финансовый директор "АгриВолга" Илья Щеголев.