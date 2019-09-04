Милонов предложил обсудить корректировку даты начала Второй мировой войны

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру культуры РФ Владимиру Мединскому организовать международную историческую конференцию для обсуждения корректировки даты начала Второй мировой войны.
Милонов в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) отмечает, что историки все еще спорят о предпосылках, которые послужили началом для Второй мировой войны.
"Более того, реакционная часть исторического сообщества России и зарубежья даже высказывается о том, что Советский Союз в 1939 году стал одним из зачинщиков войны вследствие участия в разделе Польши. Очевидно, что подобные высказывания направлены исключительно на очернение предвоенной дипломатии Советского Союза и его последующей ключевой роли в разгроме фашистской Германии и ее союзников", - считает Милонов.
Он подчеркивает, что по мнению другой части исторического сообщества, истинной датой начала Второй мировой войны следует считать день заключения Мюнхенского соглашения в сентябре 1938 года.
"Действительно, после заключения данного соглашения впервые были подорваны основы общемировой безопасности путем поощрения фашистской экспансии западными державами - первые выстрелы войны прозвучали не в 1939 году на границе Польши, а в Чехословакии, когда отважный капитан Карел Павлик оказал сопротивление немецким захватчикам", - полагает парламентарий.
В связи с этим Милонов просит Мединского "рассмотреть вопрос об организации международной исторической конференции, целью которой станет корректировка официальной даты начала Второй мировой войны на основании исследований и документов".
1 сентября, 03:01РИА НовостиВторая мировая война (1939-1945)