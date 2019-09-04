Милонов предложил обсудить корректировку даты начала Второй мировой войны

"Более того, реакционная часть исторического сообщества России и зарубежья даже высказывается о том, что Советский Союз в 1939 году стал одним из зачинщиков войны вследствие участия в разделе Польши. Очевидно, что подобные высказывания направлены исключительно на очернение предвоенной дипломатии Советского Союза и его последующей ключевой роли в разгроме фашистской Германии и ее союзников", - считает Милонов.