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РИА Новости

Минздрав поддержал идею разрешить частным клиникам проводить вакцинацию

03:24 04.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минздрав поддержал идею разрешить частным и ведомственным клиникам в России проводить вакцинацию населения в рамках национального календаря профилактических прививок, следует из ответа ведомства на соответствующее предложение члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича ("Единая Россия").
Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутат направил в Минздрав своё предложение включить лечебные организации негосударственной формы собственности, имеющие прикрепленное население в рамках реализации Территориальных программ ОМС, в перечень медицинских учреждений, участвующих в гарантированном бесплатном проведении профилактических прививок, включенных в Национальный календарь.
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Парламентарий пояснил, что согласно действующему законодательству, негосударственные медучреждения, а это и частные компании, и ведомственные больницы, работающие по ОМС, не получают вакцины в рамках нацкалендаря. Соответственно, прикрепленное к ним население не может получить вакцины. Предлагаемые изменения в законодательстве повысят доступность вакцинации для населения, считает депутат. В своём письме Менделевич попросил Минздрав оценить эту идею.
"Учитывая, что в ряде случаев медицинские организации частной формы собственности фактически участвуют в реализации программы государственных гарантий оказания медицинской помощи и имеют прикреплённое население, в целях увеличения доступности иммунопрофилактики полагаем целесообразным выработку механизма обеспечения таких медицинских организаций иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики", - говорится в документе за подписью первого замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой.
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