Минздрав поддержал идею разрешить частным клиникам проводить вакцинацию

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минздрав поддержал идею разрешить частным и ведомственным клиникам в России проводить вакцинацию населения в рамках национального календаря профилактических прививок, следует из ответа ведомства на соответствующее предложение члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича ("Единая Россия").

Ранее депутат направил в Минздрав своё предложение включить лечебные организации негосударственной формы собственности, имеющие прикрепленное население в рамках реализации Территориальных программ ОМС, в перечень медицинских учреждений, участвующих в гарантированном бесплатном проведении профилактических прививок, включенных в Национальный календарь.

Парламентарий пояснил, что согласно действующему законодательству, негосударственные медучреждения, а это и частные компании, и ведомственные больницы, работающие по ОМС, не получают вакцины в рамках нацкалендаря. Соответственно, прикрепленное к ним население не может получить вакцины. Предлагаемые изменения в законодательстве повысят доступность вакцинации для населения, считает депутат. В своём письме Менделевич попросил Минздрав оценить эту идею.