Анонсированная Путиным система "Сфера" может получить лазерную связь

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Спутники орбитальной группировки системы "Сфера" смогут "общаться" друг с другом и с Землей посредством лазерной связи, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Роскосмоса.

Система "Сфера" будет состоять из 600 спутников, ее развертывание планируется с 2023 по 2028 годы. Системообразующими проектами "Сферы" станут глобальная навигационная система ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, системы связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", система ретрансляции "Луч", глобальная система интернета вещей "Марафон" и система широкополосного доступа в интернет "Скиф".

"Технология лазерной связи "Земля-спутник" и "спутник-спутник" потенциально может быть востребована в рамках программы "Сфера", - сказал собеседник агентства.

В понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" сообщил, что правительство заложило в проект бюджета на 2020-2022 годы финансирование проекта "Сфера" в размере свыше 10 миллиардов рублей, но добавил, что для программы предусмотрено очень серьезное внебюджетное финансирование.