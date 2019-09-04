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РИА Новости

Анонсированная Путиным система "Сфера" может получить лазерную связь

03:23 04.09.2019 (обновлено: 11:03 04.09.2019)
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Спутники орбитальной группировки системы "Сфера" смогут "общаться" друг с другом и с Землей посредством лазерной связи, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Роскосмоса.
Система "Сфера" будет состоять из 600 спутников, ее развертывание планируется с 2023 по 2028 годы. Системообразующими проектами "Сферы" станут глобальная навигационная система ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, системы связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", система ретрансляции "Луч", глобальная система интернета вещей "Марафон" и система широкополосного доступа в интернет "Скиф".
"Технология лазерной связи "Земля-спутник" и "спутник-спутник" потенциально может быть востребована в рамках программы "Сфера", - сказал собеседник агентства.
В понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" сообщил, что правительство заложило в проект бюджета на 2020-2022 годы финансирование проекта "Сфера" в размере свыше 10 миллиардов рублей, но добавил, что для программы предусмотрено очень серьезное внебюджетное финансирование.
Проект "Сфера" был анонсирован президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.
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