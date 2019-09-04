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РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии хочет увидеть Россию, "о которой писали классики"

03:16 04.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Карин Кнайсль. Архивное фото
БЛЕД (Словения), 4 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль хотела бы посмотреть Россию за пределами крупных городов, которую описывали русские писатели.
В разговоре с РИА Новости она отметила, что пока у неё нет планов поездки в Россию, однако в будущем она бы "хотела посмотреть страну за пределами городов".
"Я много читала русской литературы, и во многом по этой причине я бы хотела увидеть то, что было описано русскими писателями", - пояснила Кнайсль.
Экс-министр призналась в любви к творчеству Льва Толстого.
"Когда я впервые побывала в Москве, я смогла также посетить Ясную Поляну. Для меня это было своего рода обязательство перед собой - побывать там, где он жил, ощутить дух этого места. Это очень вдохновляет", - поделилась эмоциями Кнайсль.
"И я очень надеюсь, что мне удастся посмотреть Россию за пределами городов", - добавила она.
В середине августа 2018 года президент РФ Владимир Путин по пути на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заглянул на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Подарками Путина стали картина с сельскими мотивами, старинная масловыжималка, тульский самовар и выступление Кубанского казачьего хора.
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Карин КнайсльВладимир ПутинАвстрияРоссияВ мире
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