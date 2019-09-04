Экс-глава МИД Австрии хочет увидеть Россию, "о которой писали классики"

БЛЕД (Словения), 4 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль хотела бы посмотреть Россию за пределами крупных городов, которую описывали русские писатели.

В разговоре с РИА Новости она отметила, что пока у неё нет планов поездки в Россию, однако в будущем она бы "хотела посмотреть страну за пределами городов".

"Я много читала русской литературы, и во многом по этой причине я бы хотела увидеть то, что было описано русскими писателями", - пояснила Кнайсль.

Экс-министр призналась в любви к творчеству Льва Толстого.

"Когда я впервые побывала в Москве, я смогла также посетить Ясную Поляну. Для меня это было своего рода обязательство перед собой - побывать там, где он жил, ощутить дух этого места. Это очень вдохновляет", - поделилась эмоциями Кнайсль.

"И я очень надеюсь, что мне удастся посмотреть Россию за пределами городов", - добавила она.