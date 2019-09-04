"Новатэк" и "Совкомфлот" создадут совместное предприятие

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Новатэк" и "Совкомфлот" подписали соглашение о создании совместного предприятия "Современный морской арктический транспорт", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания, прошедшей в рамках Восточного экономического форума.

Совместное предприятие нацелено на круглогодичное морское транспортное обеспечение "Арктик СПГ-2" и других проектов "Новатэка". Оно будет судовладельцем и оператором флота, обеспечит привлечение финансирования и разработку технического решения, выступит заказчиком и будет наблюдать за строительством. СП будет зарегистрировано во Владивостоке. Мероприятия по его созданию планируется выполнить до конца года.

Финансирование для строительства танкеров предполагается привлечь с участием ВЭБа. В конце августа наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование поставки 15 танкеров-газовозов на судоверфи "Звезда" для "Арктик СПГ-2", каждй будет стоить около 330 миллионов долларов. Сдать их в эксплуатацию планируется в 2023-2026 годах, сообщили в ходе церемонии подписания.

В июне "Совкомфлот", "Новатэк ", COSCO и Фонд Шелкового пути в рамках ПМЭФ подписали соглашение о создании совместного предприятия по развитию флота ледокольных танкеров - ООО "Морской арктический транспорт" (МАРТ).

"СМАРТ более ориентирован на именно на логистику в Арктике. Мы к 2022 году собираемся запустить перевалочные комплексы на Камчатке и в Мурманске. Деятельность СМАРТа будет нацелена на эти два ключа. МАРТ - более глобальная компания, доставка (СПГ) до конечных потребителей", - пояснил журналистам глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.

Он уточнил, что в рамках СМАРТа планируется создать танкеры, которые "будут ходить только во льдах, чтобы достичь максимальной коммерческой скорости" именно в таких условиях.

Предправления "Совкомфлота" Сергей Франк на вопрос о возможности привлечения дополнительных инвесторов в СМАРТ ответил, что нет задачи делать компанию закрытой, она открыта для инвесторов. Михельсон в свою очередь сказал, что могут быть рассмотрены инвесторы из числа "партнеров наших проектов".