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РИА Новости
Восточный экономический форум

"Новатэк" и "Совкомфлот" создадут совместное предприятие

03:09 04.09.2019 (обновлено: 10:36 04.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Новатэк"
Стенд компании Новатэк
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Новатэк". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Новатэк" и "Совкомфлот" подписали соглашение о создании совместного предприятия "Современный морской арктический транспорт", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания, прошедшей в рамках Восточного экономического форума.
Совместное предприятие нацелено на круглогодичное морское транспортное обеспечение "Арктик СПГ-2" и других проектов "Новатэка". Оно будет судовладельцем и оператором флота, обеспечит привлечение финансирования и разработку технического решения, выступит заказчиком и будет наблюдать за строительством. СП будет зарегистрировано во Владивостоке. Мероприятия по его созданию планируется выполнить до конца года.
Финансирование для строительства танкеров предполагается привлечь с участием ВЭБа. В конце августа наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование поставки 15 танкеров-газовозов на судоверфи "Звезда" для "Арктик СПГ-2", каждй будет стоить около 330 миллионов долларов. Сдать их в эксплуатацию планируется в 2023-2026 годах, сообщили в ходе церемонии подписания.
В июне "Совкомфлот", "Новатэк ", COSCO и Фонд Шелкового пути в рамках ПМЭФ подписали соглашение о создании совместного предприятия по развитию флота ледокольных танкеров - ООО "Морской арктический транспорт" (МАРТ).
"СМАРТ более ориентирован на именно на логистику в Арктике. Мы к 2022 году собираемся запустить перевалочные комплексы на Камчатке и в Мурманске. Деятельность СМАРТа будет нацелена на эти два ключа. МАРТ - более глобальная компания, доставка (СПГ) до конечных потребителей", - пояснил журналистам глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.
Он уточнил, что в рамках СМАРТа планируется создать танкеры, которые "будут ходить только во льдах, чтобы достичь максимальной коммерческой скорости" именно в таких условиях.
Предправления "Совкомфлота" Сергей Франк на вопрос о возможности привлечения дополнительных инвесторов в СМАРТ ответил, что нет задачи делать компанию закрытой, она открыта для инвесторов. Михельсон в свою очередь сказал, что могут быть рассмотрены инвесторы из числа "партнеров наших проектов".
ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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