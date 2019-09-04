Россияне стали в 195 раз реже болеть гриппом по сравнению с 1996 годом

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Заболеваемость гриппом снизилась в России в 195 раз с 1996 года, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если говорить про грипп, то здесь также очень существенное снижение заболеваемости по сравнению с 1996 годом - в 195 раз", - рассказала Попова.

Она отметила, что самый надежный способ обезопасить себя от гриппа – это вакцинация.

В России 4 сентября начинается Всероссийская прививочная кампания против гриппа.