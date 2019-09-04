Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T03:05Z
https://ria.ru/20190904/1558267954.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154874/16/1548741675_0:37:2736:1576_1036x0_80_0_0_97a8a820670110565e740d654b10affd.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Россияне стали в 195 раз реже болеть гриппом по сравнению с 1996 годом

03:05 04.09.2019
257
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрививка
Прививка
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Прививка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Заболеваемость гриппом снизилась в России в 195 раз с 1996 года, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если говорить про грипп, то здесь также очень существенное снижение заболеваемости по сравнению с 1996 годом - в 195 раз", - рассказала Попова.
Она отметила, что самый надежный способ обезопасить себя от гриппа – это вакцинация.
В России 4 сентября начинается Всероссийская прививочная кампания против гриппа.
ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
2 сентября, 08:31РИА Новости
Роспотребнадзор назвал вакцинацию лучшим способом профилактики гриппа
5400013
Обсудить 1
Восточный экономический форумАнна ПоповаРоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Попова: вакцинация помогла увеличить среднюю продолжительность жизни в мире
РИА
Новости
Медик делает прививку от гриппа
Почти вдвое больше россиян стали прививаться от гриппа за пять лет
Медик делает прививку от гриппа. Архивное фото
Россия к 2023 году полностью перейдет на новую вакцину против гриппа
Коровы пасутся на дальневосточном гектаре
АРЧК ищет пути сбыта продукции, произведенной на дальневосточных гектарах
Лента
новостей
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Попова рассказала о ходе выполнения плана по вакцинации против кори
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро объявил о масштабных военных учениях на границе с Колумбией
Медсестра в прививочном кабинете
Минздрав поддержал идею разрешить частным клиникам проводить вакцинацию
Комар
Попова опровергла сообщения об угрозе болезней из-за комаров на юге России
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни россиян
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Попова рассказала о планах по прививанию населения от гриппа
Паводок
Более 50 тысяч россиян пострадали от стихийных бедствий в 2018 году
Президент РФ Владимир Путин и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии рассказала о "вдохновляющих" разговорах с Путиным
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова рассказала о росте числа медицинских туристов в России
Виталий Милонов
Милонов предложил обсудить корректировку даты начала Второй мировой войны
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер Индии сообщил о прибытии во Владивосток на ВЭФ на русском языке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:59Новый глава МИД Италии назвал приоритеты внешней политики
18:57Суд отменил арест уставного капитала одной из компаний по делу Абызова
18:56Путин на ВЭФ осмотрел выставку ТОР Дальнего Востока
18:54ЕР призвала все партии проводить предварительное голосование
18:52В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди по поставкам С-400
18:50Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
18:50Google и YouTube заплатят рекордный штраф за незаконный сбор данных детей
18:49Глава комиссии Госдумы отказался от переговоров с Deutsche Welle вне России
18:49Верховный суд в Лондоне проведет слушания по долгу Украины перед Россией
18:47Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
Лента новостейМолния