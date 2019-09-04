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РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии рассказала о "вдохновляющих" разговорах с Путиным

03:04 04.09.2019 (обновлено: 03:18 04.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
Президент РФ Владимир Путин и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото
БЛЕД (Словения), 4 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на чьей свадьбе в прошлом году побывал президент России Владимир Путин, рассказала РИА Новости о "вдохновляющих" беседах с ним.
Бывшая министр, отвечая на вопрос, встретится ли она с российским президентом, когда в следующий раз посетит Россию, отметила, что "все зависит от его расписания". В то же время она добавила, что Путин всегда "великодушно находил время для двусторонних дискуссий".

"Это очень вдохновляет, когда удается с кем-нибудь обсудить геополитику и истинное ее значение, увидеть целую картину происходящего. У меня было лишь несколько встреч - не только будучи министром, но и до этого - когда я могла действительно обсудить с кем-то целостную картину мира. Это было очень вдохновляюще для меня и очень щедро со стороны господина Путина уделить этому время", - рассказала Кнайсль.

Экс-министр также рассказала, что хотела бы посмотреть Россию за пределами крупных городов, которую описывали русские писатели, а также призналась в любви к творчеству писателя Льва Толстого
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"Когда я впервые побывала в Москве, я смогла также посетить Ясную Поляну. Для меня это было своего рода обязательство перед собой - побывать там, где он жил, ощутить дух этого места. Это очень вдохновляет", - поделилась эмоциями Кнайсль.
Свадьба Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялась 18 августа в австрийском городе Грац. Путин посетил празднование в качестве гостя и подарил молодоженам самовар, старинную масловыжималку и картину. Российский лидер станцевал с Кнайсль и произнес тост на немецком языке.
Сама Кнайсль позднее рассказала, идея позвать на свадьбу российского лидера пришла ей в голову в июне 2018 года во время его визита в Вену. Экс-министр как раз заказала в типографии приглашения, чтобы раздать коллегам на открытии выставки "Полотна старых мастеров из Эрмитажа" в Музее истории искусств. Там же присутствовали Путин и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.
В итоге пара решила вручить приглашение российскому лидеру.
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции
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Глава МИД Австрии рассказала о "хорошем разговоре" с Путиным
202932510
Обсудить 7
Карин КнайсльМИД АвстрииВладимир ПутинАвстрияРоссияВ мире
Популярные комментарии
От него все только и слышат "вдохновляющие" (определенный круг людей) разговоры и не более того. К этому бы (желательно) увидеть не разговоры, а дела. Помните мультик: "Птица говорун, отличается умом и сообразительностью! ". )))))))
4 сентября, 03:46
НпНе помню dedushka
110009
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