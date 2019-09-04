Экс-глава МИД Австрии рассказала о "вдохновляющих" разговорах с Путиным

БЛЕД (Словения), 4 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на чьей свадьбе в прошлом году побывал президент России Владимир Путин, рассказала РИА Новости о "вдохновляющих" беседах с ним.

Бывшая министр, отвечая на вопрос, встретится ли она с российским президентом, когда в следующий раз посетит Россию, отметила, что "все зависит от его расписания". В то же время она добавила, что Путин всегда "великодушно находил время для двусторонних дискуссий".

"Это очень вдохновляет, когда удается с кем-нибудь обсудить геополитику и истинное ее значение, увидеть целую картину происходящего. У меня было лишь несколько встреч - не только будучи министром, но и до этого - когда я могла действительно обсудить с кем-то целостную картину мира. Это было очень вдохновляюще для меня и очень щедро со стороны господина Путина уделить этому время", - рассказала Кнайсль.

Экс-министр также рассказала, что хотела бы посмотреть Россию за пределами крупных городов, которую описывали русские писатели, а также призналась в любви к творчеству писателя Льва Толстого

"Когда я впервые побывала в Москве, я смогла также посетить Ясную Поляну. Для меня это было своего рода обязательство перед собой - побывать там, где он жил, ощутить дух этого места. Это очень вдохновляет", - поделилась эмоциями Кнайсль.

Свадьба Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялась 18 августа в австрийском городе Грац. Путин посетил празднование в качестве гостя и подарил молодоженам самовар, старинную масловыжималку и картину. Российский лидер станцевал с Кнайсль и произнес тост на немецком языке.

Сама Кнайсль позднее рассказала, идея позвать на свадьбу российского лидера пришла ей в голову в июне 2018 года во время его визита в Вену. Экс-министр как раз заказала в типографии приглашения, чтобы раздать коллегам на открытии выставки "Полотна старых мастеров из Эрмитажа" в Музее истории искусств. Там же присутствовали Путин и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.