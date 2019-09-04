В Китае впервые клонировали котенка для продажи

ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. В Китае впервые клонировали котенка для коммерческих целей, дать вторую жизнь умершему питомцу можно за 250 тысяч юаней (2,34 миллиона рублей), рассказал РИА Новости вице-президент биотехнологической компании SinoGene, клонировавшей животное, Ван Инин.

A biotech company in Beijing released this video of what it says is the first successfully cloned cat in China.



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"Несмотря на то, что это не первый клонированный котенок в мире, он первый клонированный в Китае. В Китае никак не могли клонировать именно котят. Кроме того, это и первый случай коммерческого клонирования котенка", - рассказал в беседе с РИА Новости Ван Инин.

По его словам, хозяин клонированного животного очень сильно переживал после смерти своего питомца, который скончался из-за внезапной болезни, и поэтому решил воспользоваться услугами компании.

Ван Инин рассказал, что с точки зрения ДНК, клонированное животное будет абсолютно идентично "оригиналу", однако в характере могут быть отличия.

"Что касается характера, то мы можем сказать, что его основа заложена в ДНК, но в то же время некоторые особенности характера питомца также могут зависеть от условий и среды проживания. Например дрессировка и так далее. Поэтому мы не можем гарантировать, что характер будет 100% такой же, как у умершего животного", - пояснил Ван Инин, добавив, что разницы в продолжительности жизни между клонированным животным и обычным животным нет.

Весь процесс клонирования котенка занимает 3-4 месяца, но животное после рождения еще на два месяца остается в лаборатории под наблюдением. В настоящее время клонированный котенок находится в лаборатории, так как ему еще нет двух месяцев.

"Сейчас клонирование одной собаки стоит 380 тысяч юаней (3,5 миллиона рублей), клонирование кошки – 250 тысяч юаней", - рассказал представитель компании.