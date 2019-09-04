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РИА Новости

Украинцев возмутила размещенная на поезде карта Польши со Львовом и Ровно

02:45 04.09.2019
21453
© Fotolia / SeqoyaВид на Львов
Вид на Львов
© Fotolia / Seqoya
Вид на Львов. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Украинские пользователи Сети возмутились картой Польши, на которой города Львов, Ровно и Луцк изображены в ее составе. Пост с картой опубликовал в фейсбуке пользователь Александр Комяхов.
Поезд курсирует по маршруту Жешув — Пшемысль, кроме карты Польши в границах до сентября 1939 года на составах изображены маршал Юзеф Пилсудский и солдаты польской армии. Кроме городов Украины, на карте как часть Польши отмечена и столица Литвы Вильнюс. Поезд заметили в день визита в Польшу украинского президента Владимира Зеленского.
"Зеленский поедет в Варшаву. Сдавать неликвиды. Вроде исторической памяти. Так что все впереди", - написал Леонтий Носенко.
"Надо УЗ ("Укрзализныце" – прим. ред.) сделать такое с (польскими городами – прим. ред.) Жешувом, Перемышлем и Люблином", - предложил Богдан Гдаль.
"А Бреслау (Вроцлав, вошедший в состав Польши после 1945 года – прим. ред.) скромно прикрыт элементами дизайна", - отметил Андрей Шевченко.
В состав Польской республики, существовавшей в период с 1918 по 1939 годы, входила западная Украина и Белоруссия, а также часть современной Литвы.
Львов
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ПольшаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А на что скакуны рассчитывали?
4 сентября, 05:22
Петр Грин
42101000
А чего они возмущаются? Поляки из себя друзей Украины корчили что бы окончательно оторвать от России, ибо по их мыслям "лучше Украина с бандерой без России, чем без бандеры, но с Россией", а теперь, когда считают, что оторвали, быстро припомнят своим бывшим холопам их место
4 сентября, 05:57
Чушеляпник Лицокнига
4910000
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