Украинцев возмутила размещенная на поезде карта Польши со Львовом и Ровно

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Украинские пользователи Сети возмутились картой Польши, на которой города Львов, Ровно и Луцк изображены в ее составе. Пост с картой опубликовал в фейсбуке пользователь Александр Комяхов.

Поезд курсирует по маршруту Жешув — Пшемысль, кроме карты Польши в границах до сентября 1939 года на составах изображены маршал Юзеф Пилсудский и солдаты польской армии. Кроме городов Украины, на карте как часть Польши отмечена и столица Литвы Вильнюс. Поезд заметили в день визита в Польшу украинского президента Владимира Зеленского.

"Зеленский поедет в Варшаву. Сдавать неликвиды. Вроде исторической памяти. Так что все впереди", - написал Леонтий Носенко

"Надо УЗ ("Укрзализныце" – прим. ред.) сделать такое с (польскими городами – прим. ред.) Жешувом, Перемышлем и Люблином", - предложил Богдан Гдаль

"А Бреслау (Вроцлав, вошедший в состав Польши после 1945 года – прим. ред.) скромно прикрыт элементами дизайна", - отметил Андрей Шевченко