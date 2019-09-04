Почти вдвое больше россиян стали прививаться от гриппа за пять лет

"Отмечается увеличение охвата профилактическими прививками против гриппа в среднем на 5-10% по сравнению с данными предыдущего сезона. Если в 2013 году охват прививками составлял около 28%, то в прошлом году уже 49% от совокупного населения России", - рассказала Попова.