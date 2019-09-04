Почти вдвое больше россиян стали прививаться от гриппа за пять лет

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Охват профилактическими прививками от гриппа увеличивается в России каждый год на 5-10%, за последние 5 лет показатель вырос почти на 20 процентных пунктов, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Отмечается увеличение охвата профилактическими прививками против гриппа в среднем на 5-10% по сравнению с данными предыдущего сезона. Если в 2013 году охват прививками составлял около 28%, то в прошлом году уже 49% от совокупного населения России", - рассказала Попова.
Она уточнила, что в эпидемическом сезоне этого года планируется привить более 50% населения.
ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.