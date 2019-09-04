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РИА Новости

Французская разведка усилит слежку за потенциальными террористами

02:39 04.09.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во Франции
Сотрудники правоохранительных органов во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Сотрудники правоохранительных органов во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Террористическая угроза остается высокой на территории Франции, и разведывательные службы страны планируют усилить наблюдение за людьми, известными своим радикализмом, сообщает газета Figaro со ссылкой на доклад парламентской делегации по разведке.
Ситуация с "возвращенцами" - людьми, вернувшимися из зон боевых действий в Сирии и Ираке, - уже "взята под контроль", но "террористическая угроза, сейчас в основном внутренняя, остается высокой", говорится в докладе.
Отмечается, что все террористические преступления с 13 ноября 2015 года совершались отдельными радикалами, не ездившими в сирийско-иракскую зону.
"Кроме того, служба разведки констатирует возобновление пропаганды в СМИ организации "Аль-Каида"*", - сообщила делегация.
В документе говорится, что для предотвращения "перехода к действиям" со стороны экстремистов, оценка "слабых сигналов" радикализации должна улучшиться. В частности, речь идет о реформе реестра данных по предупреждению радикализации террористического характера (FSPRT), в который входит около 10 тысяч имен.
"В отношении более 3600 человек, подававших сигналы радикализации, все еще не был проведен пересмотр и не был рассмотрен уровень наблюдения в соответствии с новой доктриной", - цитирует газета текст доклада.
Кроме того, Координационная группа по борьбе с терроризмом (UCLAT) начала работать над совмещением или объединением FSPRT с другими реестрами, например с реестром владельцев оружия.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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