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РИА Новости

Пентагон урежет 127 программ ради выделения средств на стену с Мексикой

02:31 04.09.2019 (обновлено: 02:32 04.09.2019)
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© AP Photo / Christian TorresВозле пограничного ограждения Мексика-США
Возле пограничного ограждения Мексика-США
© AP Photo / Christian Torres
Возле пограничного ограждения Мексика-США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер официально одобрил перераспределение финансирования 127 программ, чтобы выделить 3,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, сообщил в среду телеканал CBS со ссылкой на представителей ведомства.
Половина этой суммы будет получена за счет урезания расходов на строительство за рубежом, вторая часть формируется за счет сокращения финансирования проектов на территории США.
Высвобожденные средства позволят возвести около 175 миль (281 километр) заграждений.
Ранее Пентагон уже выделил 2,5 миллиарда долларов на строительство стены. Это было оспорено в судах, однако завершилось решением верховного суда, разрешившего такое использование средств оборонного бюджета.
Строительство заграждений и стены на границе являлось одним из основных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. В начале 2019 года ряд федеральных учреждений и ведомств оставались закрытыми на протяжении более чем месяца из-за разногласий Трампа с конгрессом по поводу финансирования пограничной безопасности.
Трамп объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета и в рамках его выделил только 1,4 миллиарда долларов на эти цели.
Стена на границе Мексики и США
28 августа, 07:06РИА Новости
СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
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Министерство обороны СШАМексикаСШАВ мире
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