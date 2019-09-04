Объем отходов в Москве вырос в 2,6 раза за восемь лет

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Количество отходов в Москве увеличилось до 5,5 миллионов тонн, что на 19,3% больше показателя 2017 года и в 2,6 раза выше показателя 2010 года, говорится проекте государственного доклада Минприроды "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.

"Количество образованных отходов в 2018 году составило 5,516 миллионов тонн, с 2017 года выросло на 19,3%, с 2010 года – в 2,6 раза", - говорится в докладе.